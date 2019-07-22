Біля станції метро «Лісова» знову горіла маршрутка (відео)



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Пожежа в автобусі в Києві Фото: скріншот відео

Загорання сталося в автобусі «Богдан»

Сьогодні, 22 липня, на Броварському проспекті у Києві сталася пожежа в маршрутному автобусі «Богдан».

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Як видно на відео, салон автобуса затягло димом, чорний дим валить з відкритих вікон і дверей.

Нагадаємо, минулого тижня неподалік станції метро «Лісова» також палав автобус, який слідує за маршрутом Київ-Бровари. Водій висадив пасажирів на кінцевій зупинці, після чого в автобусі сталося загорання. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники ДСНС. Салон автобуса вигорів повністю.