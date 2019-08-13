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    Новини

    На Борщагівці горів магазин (фото)

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    Пожежа сталася у будівлі&nbsp;на вул. Гната Юри, 20 - На Борщагівці горів магазин (фото)
    Пожежа сталася у будівлі на вул. Гната Юри, 20
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на нульовому поверсі будівлі під час ремонтних робіт

    Сьогодні, 13 серпня, сталася пожежа сталася пожежа у підсобному приміщенні магазину на вул. Гната Юри, 20, що в Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:25.

    «На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла на нульовому поверсі будівлі. За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт в підсобному приміщенні загорілись сендвіч-панелі», - інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 11:42 пожежу було локалізовано, а о 11:46 пожежу площею 50 кв. м ліквідовано.

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    На місце пожежі виїжджало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу Київського гарнізону.

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    На Борщагівці горів магазин (фото)
    На Борщагівці горів магазин (фото)
    На Борщагівці горів магазин (фото)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

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    пожежа Київ ДСНС рятувальники магазин
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