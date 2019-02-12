Поліцейському, який вигукував «Лягай, Бандеро», повідомили про підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державне бюро розслідувань підозрює правоохоронців у перевищенні влади

Поліцейському загрожує покарання на строк від трьох до восьми років

Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру працівнику Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції м. Києва у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством, під час затримання громадських активістів 9 лютого у приміщенні Подільського управління поліції (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила перша заступниця голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних справ підслідних ДБР.

За результатами досудового розслідування встановлено, що працівник поліції, ображаючи особисту гідність одного з активістів, умисно вчинив дії, які:

– явно виходять за межі його наданих йому прав та повноважень;

– супроводжувалися насильством.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії співробітника правоохоронних органів, який під час подій під Подільським управлінням поліції Києва допустив звернення до затримуваної особи «Лягай, Бандера».

Також начальник Нацполіції Сергій Князєв заявив, що він бандерівець.

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео початку штовханини в управління поліції Києва.