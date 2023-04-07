Головна Київ Новини
search button user button menu button

Благодійний артпроєкт збирає друзів для допомоги військовому шпиталю

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Благодійний артпроєкт збирає друзів для допомоги військовому шпиталю
Відвідувачі заходу зможуть придбати  артбук «Із полум'я зродились»

Гості вечора можуть допомогти розвитку головного військового шпиталю країни

8 квітня пройде зустріч з героями артбуку «Із полум'я зродились», проєкта створеного на підтримку будівництва нового інклюзивного emergency/ургентного приймального відділення НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь».

Гостями вечора стануть парамедик, засновниця фонду «Мрія» Юлія Паєвська (Тайра), та білоруський опозиціонер та доброволець, що захищає Україну Іван Залізняк (Беларускі Янкі).

Організатори також обіцяють ще одного секретного гостя.

Відвідувачі заходу зможуть придбати  артбук «Із полум'я зродились», плакати та ексклюзивні марки з фото Героїв, поспілкуватися із членами команди про творчий проєкт, а також допомогти шпиталю стати більш сучасним та долучитися до порятунку наших військових.

Зустріч відбудеться 8 квітня о 17.30 у коворкінгу kooperativ за адресою вул. Січових Стрільців, 23А, 4 поверх.

Благодійний артпроєкт збирає друзів для допомоги військовому шпиталю фото 1

Всі кошти зібрані на зустрічі підуть на придбання медичного обладнання.

Організатори звітують, що за півтора місяця, провели дві зустрічі з героями фотобуку та презентацію. За артбуки, марки і плакати вони зібрали 412 тис. грн. Придбано два монітори пацієнта - 104 тис. грн, одне функціональне ліжко за 36 тис. грн.

Як раніше повідомляв «Главком», у Києві відбулася презентація артбуку «Із полум’я зродились». Цей проєкт створений на підтримку будівництва сучасного інклюзивного ургентного відділення. 

Результатом співпраці з творчою командою авторів – фотографинею Міною Сорвіно і стилісткою Анною Єгоровою став артбук із художніми портретами військових, що боронять Україну, їх поезією та віршами українських класиків, а також сюрреалістичними українськими пейзажами.

Героями артбуку стали відомі захисники, а також зірки, серед яких є Герой України льотчик Вадим Ворошилов (Karaya), Залізняк, Давід Касаткін (Хімік), Янкі, Андрій Безсмертний, Олександр Погребиський (Патріот), Юлія Паєвська (Тайра), Тата Кеплер, Леонід Остальцев.

6 фото
На весь екран
Презентація благодійного проєкту
фото: Iraida Medvedyeva / Facebook

Також у артбуці представлені портрети ветерана АТО Вадима Свириденка, бійця Іордана Константініді, полковника та медикині Аліни Слободянюк, покловника Сергія Литвинко, бійця Романа Мартинюка, Олександра Гончаренка, Максима Єрмохіна.

Особливими для всіх учасників проєкту стали світлини захисника Віталія Киркача-Антоненка, що загинув у бою через кілька днів після зйомки, і чию пам’ять вшанували хвилиною мовчання під час заходу.

Гостей потішив перформанс, що поєднав візуальне мистецтво, інновації та експериментальний живий звук. 

Вечір-прехентація також включав поетичну частину із запрошеними артистами, які прочитали вірші авторів, що представлені у арт-буці. Це твори Павла Вишебаби, Катерини Калитко, Єви Тур, Ірини Цілик, Дмитра Шандри, Тати Кеплер, Гліба Бабича та Миколи Вінграновського.

Допомогти шпиталю та отримати марки, плакати, артбук можна на сайті.
Теги: Тайра Леонід Остальцев Герой України мистецтво

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Мацієвський
Розстріл воїна: три важливих висновки
13 березня, 13:59
Олег Лакуста: Чому викликають у Київ, не казали. Менше за все я думав, що буде нагородження
Герой України Олег Лакуста: Майбутня перемога – не привід розслаблятися країна героїв
11 березня, 20:30
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
7 березня, 18:45
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних переможців
Комітет Шевченківської премії після скандалу оприлюднив список цьогорічних лауреатів
11 березня, 21:54
Пєсков заявив, що росіяни не збираються припиняти війну на території України
Кремль анонсував продовження війни
13 березня, 14:10
Герой України Дмитро Фінашин вижив після кількох кульових поранень
«Усі думали, що я помер». Неймовірна історія порятунку Героя Дмитра Фінашина
16 березня, 04:02
Висловлюючи подяку за рішення щодо Одеси, Зеленський висловив переконання у важливості включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини
Гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси
3 квiтня, 21:14
Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України»
Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України»
31 березня, 14:36
Могили воїнів ЗСУ потерпають від мародерів
Матір загиблого героя розповіла про масові крадіжки квітів та табличок із могил воїнів
5 квiтня, 07:32

Новини

Благодійний артпроєкт збирає друзів для допомоги військовому шпиталю
Благодійний артпроєкт збирає друзів для допомоги військовому шпиталю
У центрі Києва чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури. Деталі скандалу
У центрі Києва чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури. Деталі скандалу
Мовний скандал в ірпінському виші. Омбудсмен відреагував (відео)
Мовний скандал в ірпінському виші. Омбудсмен відреагував (відео)
Депутатка хоче виселити посольство РФ у Києві. Росіяни йти з будівлі відмовляються
Депутатка хоче виселити посольство РФ у Києві. Росіяни йти з будівлі відмовляються
У боях за Україну загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький
У боях за Україну загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький
Ще одна громада Київщини перейшла до ПЦУ
Ще одна громада Київщини перейшла до ПЦУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
19K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації
7937
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
6680
У мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України – ЗМІ
6179
Загинув екснардеп Володимир Стретович

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Вчора, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Вчора, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
5 квiтня, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту