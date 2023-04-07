Благодійний артпроєкт збирає друзів для допомоги військовому шпиталю

Гості вечора можуть допомогти розвитку головного військового шпиталю країни

8 квітня пройде зустріч з героями артбуку «Із полум'я зродились», проєкта створеного на підтримку будівництва нового інклюзивного emergency/ургентного приймального відділення НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь».

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Гостями вечора стануть парамедик, засновниця фонду «Мрія» Юлія Паєвська (Тайра), та білоруський опозиціонер та доброволець, що захищає Україну Іван Залізняк (Беларускі Янкі).

Організатори також обіцяють ще одного секретного гостя.

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Відвідувачі заходу зможуть придбати артбук «Із полум'я зродились», плакати та ексклюзивні марки з фото Героїв, поспілкуватися із членами команди про творчий проєкт, а також допомогти шпиталю стати більш сучасним та долучитися до порятунку наших військових.

Зустріч відбудеться 8 квітня о 17.30 у коворкінгу kooperativ за адресою вул. Січових Стрільців, 23А, 4 поверх.

Всі кошти зібрані на зустрічі підуть на придбання медичного обладнання.

Організатори звітують, що за півтора місяця, провели дві зустрічі з героями фотобуку та презентацію. За артбуки, марки і плакати вони зібрали 412 тис. грн. Придбано два монітори пацієнта - 104 тис. грн, одне функціональне ліжко за 36 тис. грн.

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Як раніше повідомляв «Главком», у Києві відбулася презентація артбуку «Із полум’я зродились». Цей проєкт створений на підтримку будівництва сучасного інклюзивного ургентного відділення.

Результатом співпраці з творчою командою авторів – фотографинею Міною Сорвіно і стилісткою Анною Єгоровою став артбук із художніми портретами військових, що боронять Україну, їх поезією та віршами українських класиків, а також сюрреалістичними українськими пейзажами.

Героями артбуку стали відомі захисники, а також зірки, серед яких є Герой України льотчик Вадим Ворошилов (Karaya), Залізняк, Давід Касаткін (Хімік), Янкі, Андрій Безсмертний, Олександр Погребиський (Патріот), Юлія Паєвська (Тайра), Тата Кеплер, Леонід Остальцев.

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Презентація благодійного проєкту фото: Iraida Medvedyeva / Facebook

Також у артбуці представлені портрети ветерана АТО Вадима Свириденка, бійця Іордана Константініді, полковника та медикині Аліни Слободянюк, покловника Сергія Литвинко, бійця Романа Мартинюка, Олександра Гончаренка, Максима Єрмохіна.

Особливими для всіх учасників проєкту стали світлини захисника Віталія Киркача-Антоненка, що загинув у бою через кілька днів після зйомки, і чию пам’ять вшанували хвилиною мовчання під час заходу.

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Гостей потішив перформанс, що поєднав візуальне мистецтво, інновації та експериментальний живий звук.

Вечір-прехентація також включав поетичну частину із запрошеними артистами, які прочитали вірші авторів, що представлені у арт-буці. Це твори Павла Вишебаби, Катерини Калитко, Єви Тур, Ірини Цілик, Дмитра Шандри, Тати Кеплер, Гліба Бабича та Миколи Вінграновського.