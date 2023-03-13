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Кремль анонсував продовження війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль анонсував продовження війни
Пєсков заявив, що росіяни не збираються припиняти війну на території України
фото: з відкритих джерел

Дмитро Пєсков: «Передумов для переходу ситуації в Україні в мирне русло зараз немає»

Росія не збирається припиняти війну на території України, Кремль анонсував, що продовжуватиме вбивати українців. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

«Передумов для переходу ситуації в Україні в мирне русло зараз немає, досягнення цілей спецоперації наразі можливе лише військовим шляхом», – заявив він.

Також Пєсков прокоментував вимогу до ченців Московської церкви покинути територію Києво-Печерської лаври. «Викликає (стурбованість. – ред.). Це абсолютно безпрецедентне ставлення до представників церкви, російської православної церкви. Ми вважаємо це неприпустимим. Ми вважаємо, що світове співтовариство має відповідним чином відреагувати на подібне обурливе рішення», – заявив речник Путіна.

Нагадаємо, розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках. 

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Теги: церква Герой України Москва перемога втрати Дмитро Пєсков

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