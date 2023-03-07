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У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
фото з відкритих джерел

Раніше Дмитро Коцюбайло був удостоєний звання Героя України

У боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як «Да Вінчі». Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України. Першим про загибель Коцюбайла повідомив правозахисник Масі Найєм.

«Герой України. Я завжди пишався тим, що знав тебе через інших друзів. І досі пишаюсь, що мав можливість потиснути тобі руку в грудні 2022 року. Я б хотів написати, що «ми помстимось». Але я зараз не воюю. Але знаю наших друзів... вони помстяться. За тебе точно буде помста... .і я би написав що «співчуття близьким». Але я не уявляю собі, як це пережити. Не уявляю. Проте ми точно завжди будемо поруч», – написав Найєм.

У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі фото 1

Масі Найєм не назвав імені полеглого воїна. Однак воно було назване під дописом, який опублікував політик Борислав Береза.

«Сьогодні Україна під Бахмутом втратила одного зі своїх Героїв. Великий воїн, Людина, Патріот. Тримай небо над нами, Друже. Помстимося!» – написав Береза.

Герой Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло
Герой Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло

На сторінці воїна в «Вікіпедії» з'явилася інформація, що загинув Дмитро Коцюбайло 7 березня під Бахмутом. Однак згодом цю інформацію було видалено.

У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі фото 2

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї.

У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі фото 3

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

В інтерв'ю «Главкому» Дмитро Коцюбайло розповів, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв.

Нагадаємо, що під Бахмутом загинула бойова лікарка Яна Рихліцька.

Читайте також: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху
Теги: Дмитро Коцюбайло Герой України

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