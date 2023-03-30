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У Києві презентували благодійний артбук із художніми портретами військових (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві презентували благодійний артбук із художніми портретами військових (фото)
До події долучилася відома акторка театру Ада Роговцева
фото: Iraida Medvedyeva / Facebook

Новий благодійний проєкт збирає гроші на медичне обладнання для військового шпиталю

У Києві відбулася презентація артбуку «Із полум’я зродились». Головний військовий клінічний госпіталь представив артпроєкт, створений на підтримку будівництва сучасного інклюзивного ургентного відділення. 

Результатом співпраці з творчою командою авторів – фотографинею Міною Сорвіно і стилісткою Анною Єгоровою народився артбук із художніми портретами військових, що боронять Україну, їх поезією та віршами українських класиків, а також сюрреалістичними українськими пейзажами.

У Києві презентували благодійний артбук із художніми портретами військових (фото) фото 1

Одним з авторів виступила Ірина Солошенко – керівник проєкту будівництва. Продюсерами стали полковник Сергій Литвинко, завідуючий приймальним відділенням госпіталю, Володимир Нечипорук, та Іраіда Медведєва, яка співпрацює з легендарними українськими митцями та музеями.

Назва артбуку є омажем до культового твору українського поета Олеся Бабія «Зродились ми великої години», із якого постав легендарний гімн ОУН УПА.

6 фото
На весь екран
Презентація благодійного проєкту
фото: Iraida Medvedyeva / Facebook

Героями артбуку стали відомі захисники, рок-зірки нашого буремного часу, серед яких є Герой України, льотчик Вадим Ворошилов «Karaya», Залізняк, Давід Касаткін «Хімік», Янкі, Андрій «Безсмертний», Олександр Погребиський «Патріот», Юлія Паєвська «Тайра», Тата Кеплер, Леонід Остальцев.

Та серед портретів, що впізнавані з першого погляду, є обличчя, з якими автори проекту захотіли познайомити глядача, адже це добровольці та кадрові військові ЗСУ, які виконують надважку роботу разом із більш медійними побратимами та посестрами.

Серед них боєць ОМБР «Холодний Яр» Арсен з позивним «Веган», який боровся за право військових-веганів мати необхідні сухпайки, український поет та бойовий парамедик Дмитро Шандра, військова парамедикиня та художниця Єва Тур, головний анестезіолог військового шпиталю, полковник Олександр Бугай, військовий хірург Антон, голова ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко.

Також у артбуці представлені портрети ветерана АТО Вадима Свириденка, бійця Іордана Константініді, полковника та медикині Аліни Слободянюк, покловника Сергія Литвинко, боєць Роман Мартинюк, Олександр Гончаренко, Максим Єрмохін.

Особливими для всіх учасників проєкту стали світлини захисника Віталія Киркача-Антоненко, що загинув у бою через кілька днів після зйомки, і чию пам’ять вшанували хвилиною мовчання під час заходу.

Гостей потішив перформанс, що поєднав візуальне мистецтво, інновації та експериментальний живий звук. 

Вечір також включав поетичну частину із запрошеними артистами, які прочитали вірші авторів, що представлені у арт-буці. Це твори Павла Вишебаби, Катерини Калитко, Єви Тур, Ірини Цілик, Дмитра Шандри, Тати Кеплер, Гліба Бабича та Миколи Вінграновського.

Лауреатки шевченківської премії Катерина Калитко та Ірина Цілик прочитали свої вірші персонально. Також серед запрошених артистів була присутня акторка театру та кіно, герой України Ада Роговцева, яка виступила із власним твором.

Після завершення мистецької частини вечора відбулася автограф-сесія із присутніми героями артбуку, а також аукціон лотів від захисників та збір коштів від придбання книги, поштових марок та постерів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю обладання для госпіталю, перелік якого вказано на сайті проєкту.

Допомогти шпиталю та отримати марки, плакати, артбук можна на сайті.

Теги: книги військові мистецтво Ада Роговцева госпіталь Леонід Остальцев Тайра

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