Комітет Шевченківської премії після скандалу оприлюднив список цьогорічних лауреатів

Переможців визначено у п’яти номінаціях

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив прізвища переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво». Відповідну заяву опубліковано на Facebook-сторінці Комітету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво». За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України.

Рішення Комітету за результатами третього туру оприлюднюємо на офіційному веб-сайті Комітету, відповідно до пункту 8 Положення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць».

Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції».

Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах.

Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

Нагадаємо, цьогоріч уперше за багато років 9 березня не оприлюднили імена лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. Голова Комітету з Шевченківської премії Юрій Макаров повідомив, що це трапилось через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу». Ініціатива знайшла схвалення з боку президента України.