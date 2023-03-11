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Комітет Шевченківської премії після скандалу оприлюднив список цьогорічних лауреатів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Комітет Шевченківської премії після скандалу оприлюднив список цьогорічних лауреатів
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних переможців
фото з відкритих джерел

Переможців визначено у п’яти номінаціях

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив прізвища переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво». Відповідну заяву опубліковано на Facebook-сторінці Комітету.

«Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво». За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України.

Рішення Комітету за результатами третього туру оприлюднюємо на офіційному веб-сайті Комітету, відповідно до пункту 8 Положення.

  • Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць».
  • Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції».
  • Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах.
  • Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років.
  • Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

Нагадаємо, цьогоріч уперше за багато років 9 березня не оприлюднили імена лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. Голова Комітету з Шевченківської премії Юрій Макаров повідомив, що це трапилось через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу». Ініціатива знайшла схвалення з боку президента України.

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Теги: орден Юрій Макаров фільм журналіст Facebook мистецтво література земля

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