Блекаут у Києві: рух тролейбусів відновлено, залізничний вокзал досі у темряві



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Електропостачання будівлі вокзалу станції Київ-Пасажирський тимчасово відсутнє Фото: РБК-Україна

Світло в оселі киян обіцяють повернути найближчим часом

У Києві відновлено рух тролейбусних маршрутів після затримки у зв'язку з відсутністю напруги в електромережі, повідомило комунальне підприємство «Київпастранс».

«Зокрема, відновлено рух тролейбусних маршрутів №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50», - повідомляється на сторінці «Київпастрансу» у соцмережі Facebook. Зазначається, що сталося пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі №5, розташованій на вулиці Промисловій.

«Відповідні підрозділи комунального підприємства «Київтеплоенерго» працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання. Також спільно зі службами ДТЕК «Київські електричні мережі» здійснюється перепідключення споживачів», - зазначено в повідомленні.

Разом з тим в Укрзалізниці повідомляють, що залізничний вокзал залишається без електрики.

У будівлі вокзалу станції Київ-Пасажирський відсутня електрика у зв'язку з перебоями у столичній системі електропостачання.

«Тимчасово відсутнє електроживлення, не працює електронне табло відправлення та прибуття поїздів, гучномовні оповіщення, ескалатор. Оповіщення пасажирів про прибуття і відправлення поїздів здійснюється у вестибюлі вокзалу його працівниками вокзалу в голосовому режимі. Робота системи централізації та блокування, а також постачання енергії на контактну мережу руху поїздів забезпечується в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні ввечері стало відомо, що через аварію пів Києва залишилося без світла. Електроенергія частково зникла у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах.



