У Печерському суді Києва стався спалах коронавірусу



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Печерський суд планують продезінфікувати Фото: court.gov.ua

Громадян закликають утриматися від участі у засіданнях, які не передбачають обов’язкової присутності

У працівників Печерського районного суду столиці медики виявили коронавірус. Про це повідомляє портал «Судова влада».

Наразі лікарі тестують їхніх контактних осіб та вирішують питання щодо дезінфекції у суді.

У суді запевнили, що він продовжує працювати у штатному режимі. Проте українців просять утриматись від участі у судових засіданнях, якщо присутність на слуханнях не є обовʼязковою, а також особисто не подавати позови, скарги, заяви та клопотання, а зробити це онлайн.

До слова, 24 липня стало відомо, що Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про закриття провадження проти президента Володимира Зеленського. Провадження стосувалося несвоєчасного повідомлення про зміни в майновому стані.

Також нагадаємо, що минулої доби стався спалах коронавірусу в Інституті спецзв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського (НТУУ КПІ). В одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.

Коронавірус в Україні

Всього 65656

Одужали 36122

Хворіють 27918

Померли 1616

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.

Найбільше захворілих на Covid-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 120, Івано-Франківській - 96, Рівненській - 78, Києві - 70.



