Через аварію пів Києва залишилося без світла



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Деякі жителі столиці окрім світла ще й залишилися без води

Увечері 27 липня у кількох районах столиці раптово зникло електропостачання. Наразі його частково немає у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах.

Про це передає пресслужба КМДА.

У повідомленні йдеться, що сталося пошкодження обладнання на ТЕЦ № 5.

Підрозділи КП «Київтеплоенерго» працюють на місці для відновлення роботи обладнання. Також здійснюється перепідключення споживачів. Орієнтовний термін виконання робіт – три години.

«Частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів тимчасово залишаються без електропостачання, деякі споживачів – без водопостачання», - пишуть у КМДА.

У КДМА додали, що затримується низка тролейбусних маршрутів: № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к ,42д, 43, 50.

Електроенергія зникла приблизно о 19:00. Частина Шевченківського, Печерського та Солом'янського району станом на 19:25 лишаються без світла. Жителі Позняків відзначають, що у них теж був стрибок напруги,

У ТРЦ Ocean Plaza через відсутність світла людей евакуювали. У ТЦ River Mall також перебої зі світлом.

На станціях метро Дружби Народів та Печерська раптово згасло світло. Люди виходять назовні.