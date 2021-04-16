Борги киян за спожите тепло захмарні: комунальники назвали злісних неплатників

«Київтеплоенерго» буде посилювати заходи впливу на злісних боржників

Заборгованість жителів Києва за спожите тепло в опалювальному сезоні 2020-2021 рр. виросла на 17% в порівнянні з попереднім сезоном. Про це повідомив директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатин під час брифінгу 15 квітня, передає «Енергореформа».

«Загальна заборгованість в цьому опалювальному сезоні зросла на 17% в порівнянні з минулим. Це великий приріст. Станом на 1 квітня 2021 року заборгованість склала близько 4,6 млрд грн», – сказав він.

При цьому Лопатін зазначив, що «Київтеплоенерго» буде посилювати заходи впливу на злісних боржників, повідомивши, що в ТОП-10 таких, як і раніше, входять власники житла, площа якого становить не менше 200 кв. м.

Найбільша заборгованість становить 363,4 тис. грн у квартири на вул. Івана Франка. Загальна заборгованість споживачів з ТОП-10 досягла 2,2 млн грн..

Водночас Лопатін вказав, що «Київтеплоенерго» створило всі умови для укладання договорів реструктуризації боргів, в тому числі в онлайн-режимі.

«Ми розуміємо, що борги виникають із об'єктивних причин. З охочими їх погасити ми завжди готові укласти договори реструктуризації», – сказав директор «Енергозбуту», зазначивши, що реструктуризація не змінює загальну суму боргу.

Нагадаємо, у Києві завершено опалювальний сезон 2020/2021, який тривав майже 6 місяців (179 днів). Протягом цьогорічного опалювального сезону бригади «Київтеплоенерго» усували у середньому 30 пошкоджень за добу, що на 15% менше порівняно з попередніми сезонами.

«Незважаючи на збільшення вартості газу, тарифи «Київтеплоенерго» на тепло залишились на рівні 2019 року (1654,41 грн за 1 Гкал тепла)», – повідомляє підприємство.

Зазначається, що зростання тарифів вдалося стримати у результаті підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією міст та урядом України. В іншому разі - без дії Меморандуму - тарифи зросли б близько на 15% (залежно від ціни газу в певному місяці).

Цьогорічний опалювальний період у Києві був холоднішим, ніж два попередні сезони. Найнижча середньомісячна температура була у лютому 2021 року з позначкою -4,7 градусів. Середньозважена вартість опалення у цьогорічному сезоні за 1 кв. м у будинках з лічильниками склала 30,79 грн.