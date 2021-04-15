Три десятки аварій за добу: Київ підбив підсумки опалювального сезону

«Київтеплоенерго» запевняє, що тарифи на тепло цього опалювального сезону залишились на рівні 2019 року

У Києві завершено опалювальний сезон 2020/2021, який тривав майже 6 місяців (179 днів). Відключення тепла та згортання централізованої системи теплопостачання, що є однією з найбільших в Європі, триває близько п’яти днів. У зоні обслуговування «Київтеплоенерго» близько 10 тис. житлових будинків. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

Об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, садочки, школи) відключаються від опалення за індивідуальними заявками керівників закладів.

Аварійність тепломереж

Протягом цьогорічного опалювального сезону бригади «Київтеплоенерго» усували у середньому 30 пошкоджень за добу, що на 15% менше порівняно з попередніми сезонами. Це результат проведеної реконструкції трубопроводів у 2019-2020 роках. За два попередні роки «Київтеплоенерго» замінило 270 км зношених трубопроводів. Загальна протяжність столичної системи тепломереж – понад 2,7 тис. км.

Оновлення парку спецтехніки «Київтеплоенерго»

Зазначається, що скорочення термінів усунення пошкоджень відбулося завдяки оновленню парку спецтехніки.

Під час опалювального періоду бригади «Київтеплоенерго» усували пошкодження тепломереж і відновлювали теплопостачання клієнтам менш ніж за добу. Для скорочення термінів усунення пошкоджень «Київтеплоенерго» поступово замінює старий спецтранспорт на новий сучасний - з 2018 року вже оновили 30% парку спецтехніки.

Тарифи на тепло

«Незважаючи на збільшення вартості газу, тарифи «Київтеплоенерго» на тепло залишились на рівні 2019 року (1654,41 грн за 1 Гкал тепла)», – повідомляє підприємство.

Зазначається, що зростання тарифів вдалося стримати у результаті підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією міст та урядом України. В іншому разі - без дії Меморандуму - тарифи зросли б близько на 15% (залежно від ціни газу в певному місяці).

Цьогорічний опалювальний період у Києві був холоднішим, ніж два попередні сезони. Найнижча середньомісячна температура була у лютому 2021 року з позначкою -4,7 градусів. Середньозважена вартість опалення у цьогорічному сезоні за 1 кв. м у будинках з лічильниками склала 30,79 грн.

Розвиток дистанційних сервісів

Для клієнтів «Київтеплоенерго» забезпечили онлайн-доступ до найбільш популярних послуг: розпломбування/опломбування лічильників, постановка їх на облік, контрольне зняття показань. За період цьогорічного опалювального сезону опрацьовано понад 100 тис. звернень киян. Також близько 70% клієнтів «Київтеплоенерго» сплачують за спожиті послуги онлайн.

Нагадаємо, що «Київтеплоенерго» забезпечує теплопостачання міста третій опалювальний період поспіль. Генерація теплової енергії здійснюється на двох потужних теплоелектроцентралях №5 і №6, а також майже на 200 теплоджерелах (станціях теплопостачання і котельнях).

12 квітня у Києві розпочалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.