І в Ісландію їхати не треба. В Києві з-під асфальту забив гейзер (фото)

На місці працює аварійна бригади «Київтеплоенерго»

Сьогодні, 15 квітня, на вулиці Солов'яненка (Бойченка) у Дніпровському районі столиці прорвало трубу з гарячою водою.

У результаті з-під землі забив справжній гейзер. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

«Для того щоб побачити справжні гейзери, тепер не обов'язково їхати в Ісландію», – йдеться дописі зі світлинами.

На фото видно, що над місцем прориву піднімається пара, на дорозі потоки води.

На місці вже працює аварійна бригади КП «Київтеплоенерго». Офіційного повідомлення підприємства про аварію поки немає.

Нагадаємо, у Києві завершено опалювальний сезон 2020/2021, який тривав майже 6 місяців (179 днів). Протягом цьогорічного опалювального сезону бригади «Київтеплоенерго» усували у середньому 30 пошкоджень за добу, що на 15% менше порівняно з попередніми сезонами.