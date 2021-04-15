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    І в Ісландію їхати не треба. В Києві з-під асфальту забив гейзер (фото)

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    На дорозі потоки гарячої води - І в Ісландію їхати не треба. В Києві з-під асфальту забив гейзер (фото)
    На дорозі потоки гарячої води
    Фото: Вартові Еспресо

    На місці працює аварійна бригади «Київтеплоенерго»

    Сьогодні, 15 квітня, на вулиці Солов'яненка (Бойченка) у Дніпровському районі столиці прорвало трубу з гарячою водою.

    У результаті з-під землі забив справжній гейзер. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

    «Для того щоб побачити справжні гейзери, тепер не обов'язково їхати в Ісландію», – йдеться дописі зі світлинами.

    На фото видно, що над місцем прориву піднімається пара, на дорозі потоки води.

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    І в Ісландію їхати не треба. В Києві з-під асфальту забив гейзер (фото)
    І в Ісландію їхати не треба. В Києві з-під асфальту забив гейзер (фото)
    І в Ісландію їхати не треба. В Києві з-під асфальту забив гейзер (фото)
    І в Ісландію їхати не треба. В Києві з-під асфальту забив гейзер (фото)

    На місці вже працює аварійна бригади КП «Київтеплоенерго». Офіційного повідомлення підприємства про аварію поки немає.

    Нагадаємо, у Києві завершено опалювальний сезон 2020/2021, який тривав майже 6 місяців (179 днів). Протягом цьогорічного опалювального сезону бригади «Київтеплоенерго» усували у середньому 30 пошкоджень за добу, що на 15% менше порівняно з попередніми сезонами.

    Теги: Київ аварія Київтеплоенерго
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