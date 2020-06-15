«Бориспіль» відновив міжнародні рейси: як тепер працює аеропорт (відео)



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Всі рейси обслуговуватиме термінал D

Озвучені нові правила в аеропорту «Бориспіль»

З 15 червня відновилося міжнародне авіасполучення в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Всі рейси обслуговуватимуться лише в терміналі D.

Аеропорт оприлюднив правила вильоту та прильоту, а також правила перетину кордону та вимогами до перебування в країні прильоту.

Також повідомляється, що зайти в термінал можуть тільки пасажири з квитком (посадковим талоном), екіпажі та працівники. Винятком можуть бути супроводжуючі в особливих обставинах (наприклад, супроводжуючі пасажирів з обмеженою рухливістю, дітей, що відлітають без супроводу дорослих, тощо).

Дістатися до/з аеропорту можна на таксі, потягом Kyiv Boryspil Express, а також автобусами Sky Bus, які поступово відновлюють свою роботу за звичайним розкладом.

Біля терміналу D цілодобово працює багаторівневий паркінг.

Відновила свою роботу VIP-зала.

У зоні вильоту внутрішніх рейсів та в зоні міжнародних рейсів знову працюють бізнес-зали, хоча для пасажирів міжнародних рейсів працює тільки один з чотирьох бізнес залів.

Кафе, ресторани та магазини Duty Free будуть працювати із врахуванням вимог фізичного дистанціювання, наявності антисептиків для рук та можливості безготівкового розрахунку. Не продаватиметься преса та дитячі іграшки.

Для тих хто подорожує з дітьми за потреби можна скористатися однією з кімнат для пасажирів з дітьми, але за умови знаходження у кімнаті однієї родини.

Кімнати для куріння та дитячі ігрові майданчики всередині терміналу закриті - користуватися ними заборонено. Також в терміналі не буде рекламної друкованої продукції (журнали, газети тощо).

Для утилізації використаних засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) на території аеропорту встановлені спеціальні урни.

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