Аеропорт «Бориспіль» планує з наступного тижня здійснювати 15 рейсів на день



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Основна маса - це внутрішні рейси. Присутня Британія, присутні європейські країни за заздалегідь заявленим рейсам, які мали раніше статус евакуаційних - директор аеропорту «Бориспіль»

Україна з 15 червня відновлює міжнародні пасажирські авіаперевезення

Аеропорт «Бориспіль» планує здійснювати 15 рейсів на день. Про це заявив директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

За словами Рябікіна, великої кількості рейсів цього понеділка не буде.

«Чи будуть виконуватися всі 15 рейсів - сказати складно. Тому що компанії, які почали продаж квитків, бачать не дуже великий попит, і я не можу виключати того, що деякі компанії будуть скасовувати заплановані рейси», - зазначив директор аеропорту.

Рябікін також уточнив, що більшість запланованих рейсів - внутрішні.

«Основна маса - це внутрішні рейси. Присутня Британія, присутні європейські країни за заздалегідь заявленим рейсам, які мали раніше статус евакуаційних, там, де вже є продажі. По-моєму, Ліван вилітає, Оман. Тобто, це така розкидана географія польотів. І мова йде насамперед про рейси, на які продавалися заздалегідь квитки як на евакуаційні», - розповів Рябікін.

На даний момент МЗС України і Міністерство інфраструктури оновлюють і готують інформацію щодо країн, які входять у червону, жовту і зелену зону, залежно від епідситуації в цих країнах.

«Нам доводиться ускладнювати наші процедури. З'являється три нових категорії громадян з різних країн ... Буде обмежений допуск проводжаючих і зустрічаючих в будівлю аеровокзалу, будуть використовуватися стійки реєстрації через одну, буде температурний скринінг на вході в термінал», - додав директор «Борисполя».

Як повідомлялося, іноземцям дозволять приїжджати в Україну з 15 червня.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину. За словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус. Натомість другий день поспіль в Україні фіксується рекордне число нових випадків захворювання - майже по 700 осіб щодня.

Зазначимо, що на тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро.

Тим часом провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми з 1 липня до шести країн.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.