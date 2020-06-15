Експрес до «Борисполя» відновив роботу (розклад руху)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Kyiv Boryspil Express відновив курсування з 15 червня

Поки що курсуватимуть шість поїздів

Від сьогодні, 15 червня, відновилася робота експреса Kyiv Boryspil Express, що з’єднує Центральний залізничний вокзал в Києві з Міжнародним аеропортом «Бориспіль».

Про це повідомив керівник Укрзалізниці Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.

«Укрзалізниця поновлює довгоочікуване курсування Kyiv Boryspil Express. Наразі запланували щоденне курсування шести поїздів — по три зранку та ввечері», - написав він.

Потяги проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу.

Юрик оприлюднив розклад курсування потягів.

Як повідомлялося, Укрзалізниця завершила реконструкцію залізничної станції «Видубичі» у Києві та створила на її базі транспортний хаб

Відтепер Kyiv Boryspil Express робитиме зупинку на платформі «Видубичі» і «Дарниця».

Раніше Юрик повідомив, що зі збільшенням кількості авіарейсів збільшиться й кількість рейсів експреса до «Борисполя» на добу.

Читайте також: