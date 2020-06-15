Експрес до «Борисполя» відновив роботу (розклад руху)
Поки що курсуватимуть шість поїздів
Від сьогодні, 15 червня, відновилася робота експреса Kyiv Boryspil Express, що з’єднує Центральний залізничний вокзал в Києві з Міжнародним аеропортом «Бориспіль».
Про це повідомив керівник Укрзалізниці Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.
«Укрзалізниця поновлює довгоочікуване курсування Kyiv Boryspil Express. Наразі запланували щоденне курсування шести поїздів — по три зранку та ввечері», - написав він.
Потяги проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу.
Юрик оприлюднив розклад курсування потягів.
Як повідомлялося, Укрзалізниця завершила реконструкцію залізничної станції «Видубичі» у Києві та створила на її базі транспортний хаб
Відтепер Kyiv Boryspil Express робитиме зупинку на платформі «Видубичі» і «Дарниця».
Раніше Юрик повідомив, що зі збільшенням кількості авіарейсів збільшиться й кількість рейсів експреса до «Борисполя» на добу.