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    У «Борисполі» СБУ спіймала контрабандистів із прекурсорами на 2 млн грн (фото, відео)

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    Виявилося, що кур&rsquo;єри завозили прекурсори щонайменше один раз в місяць протягом півроку - У «Борисполі» СБУ спіймала контрабандистів із прекурсорами на 2 млн грн (фото, відео)
    Виявилося, що кур’єри завозили прекурсори щонайменше один раз в місяць протягом півроку
    Фото: Пресцентр СБУ

    Кур’єри намагалися провезти близько 10 кг заборонених препаратів у «особистих речах»

    Служба безпеки України заблокувала потужний контрабандний канал постачання прекурсорів через Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

    Як повідомив пресцентр СБУ, товар ділки ввозили з однієї з країн Близького Сходу. Вартість вилученої партії становить майже 2 млн грн за цінами чорного ринку. 10 кг готового прекурсору хотіли провезти у «особистих речах».

    Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку двоє мешканців Києва разом зі спільниками з однієї з арабських країн. «Зарубіжні партнери» закуповували препарати в одній з великих медичних мереж. Потім кур’єри транспортували великі партії заборонених препаратів літаками, маскуючись під звичайних туристів. На території України «ділки» реалізовували прекурсори через інтернет та особисті зв’язки.

    За інформацією СБ України, злочинна схема функціонувала майже півроку, кур’єри завозили прекурсори щонайменше один раз в місяць.

    Правоохоронці затримали трьох кур’єрів з партією у майже 10 тисяч упаковок лікарських засобів, прихованих в особистих речах. Вилучені пігулки містять у своєму складі майже 10 кг готового прекурсору.

    Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено ще приблизно 1 тисячу упаковок прекурсоромістких лікарських засобів та інші докази протиправної діяльності.

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    У «Борисполі» СБУ спіймала контрабандистів із прекурсорами на 2 млн грн (фото, відео)
    У «Борисполі» СБУ спіймала контрабандистів із прекурсорами на 2 млн грн (фото, відео)
    У «Борисполі» СБУ спіймала контрабандистів із прекурсорами на 2 млн грн (фото, відео)
    У «Борисполі» СБУ спіймала контрабандистів із прекурсорами на 2 млн грн (фото, відео)
    У «Борисполі» СБУ спіймала контрабандистів із прекурсорами на 2 млн грн (фото, відео)

    У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам контрабандної схеми.

    Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала контрабанду ліків від суміжних хвороб при Covid-19. Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

    Також нещодавно правоохоронці викрили іноземця, який спільно з трьома громадянами України організував на території столичного регіону виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин, для їх подальшого збуту на території нашої країни, країн ЄС та Великобританії.


    Теги: СБУ контрабанда Аеропорт Бориспіль ліки
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