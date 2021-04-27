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    У «Борисполі» турок попався з фальшивим грецьким паспортом (фото)

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    У «Борисполі» турок попався з фальшивим грецьким паспортом (фото)

    Фальшиві документи чоловік придбав у Туреччині за 12 тисяч євро

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили у громадянина Туреччини підроблені документи. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    «Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у міжнародному аеропорту «Бориспіль» виявили у іноземця, який прямував рейсом «Анкара - Київ – Бергамо», підроблені документи – ID-картку Греції та закордонний паспорт громадянина Греції», - йдеться в повідомленні.

    Охоронці кордону фальшиві документи виявили під час повторної перевірки.

    У турка виявили підроблені ID-картку Греції та закордонний паспорт громадянина Греції. Фото: Держприкордонслужба
    У турка виявили підроблені ID-картку Греції та закордонний паспорт громадянина Греції. Фото: Держприкордонслужба

    Чоловік зізнався прикордонникам, що фальшиві документи придбав у Туреччині за 12 тисяч євро.

    Чоловікові на три роки заборонили в’їзд на територію України та повернули зворотним рейсом до Туреччини.

    Нагадаємо, 11 квітня в міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали громадянина Індії, який пропонував прикордонникам неправомірну вигоду, щоб потрапити до України.

    Теги: Туреччина прикордонники Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль документи
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