У «Борисполі» турок попався з фальшивим грецьким паспортом (фото)
Фальшиві документи чоловік придбав у Туреччині за 12 тисяч євро
У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили у громадянина Туреччини підроблені документи. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
«Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у міжнародному аеропорту «Бориспіль» виявили у іноземця, який прямував рейсом «Анкара - Київ – Бергамо», підроблені документи – ID-картку Греції та закордонний паспорт громадянина Греції», - йдеться в повідомленні.
Охоронці кордону фальшиві документи виявили під час повторної перевірки.
Чоловік зізнався прикордонникам, що фальшиві документи придбав у Туреччині за 12 тисяч євро.
Чоловікові на три роки заборонили в’їзд на територію України та повернули зворотним рейсом до Туреччини.
Нагадаємо, 11 квітня в міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали громадянина Індії, який пропонував прикордонникам неправомірну вигоду, щоб потрапити до України.