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Брама садиби Терещенка отримала нове життя (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Брама садиби Терещенка отримала нове життя (фото)
Реставраційні роботи тривали протягом трьох місяців.
фото: Дмитро Перов/Facebook

Раніше від садиби почала відлущуватися тинькування, туди затікала вода, псувалася кладка

У Києві відновлено головну браму садиби мецената Олександра Терещенка, яка розташована на вулиці гетьмана Павла Скоропадського, 7. Реставраційні роботи тривали протягом трьох місяців. Про це повідомив активіст та пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Реставрація була спрямована на відновлення пошкоджених елементів конструкції вхідної групи воріт та оздоблення. Раніше від садиби почала відлущуватися тинькування, туди затікала вода, псувалася кладка. Згодом там мають відновити балкон та фасад, який виходить на вулицю Антоновича.

Брама садиби Терещенка отримала нове життя (фото) фото 1

«Ось так – маленькими кроками, але наші памʼятки повертаються до життя», – наголосив Перов.

Брама садиби Терещенка отримала нове життя (фото) фото 2
Садиба Олександра Терещенка розташована на розі вулиць Антоновича й Скоропадського. Яскравий зразок київських особняків кінця ХІХ сторіччя, виразний акцент у забудові навколо парка імені Тараса Шевченка. Один із перших київських будинків, який обладнали ліфтом.

Рішенням виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів № 1804 від 22 листопада 1982 року садиба внесена до обліку пам'яток архітектури та містобудування[2].

Нагадаємо, у Києві частково знесена садиба Барбана отримала статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини столиці.

23 вересня власник будівлі отримав повідомлення про внесення садиби до переліку об’єктів культурної спадщини. Після цього він повинен буде укласти охоронний договір. Крім того, упродовж 20 днів після ухвалення наказу періодично моніторитимуть стан будівлі.

 

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Теги: памятник Київ історія

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