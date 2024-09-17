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Знесення садиби Барбана: будівлю було визнано об’єктом культурної спадщини столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Знесення садиби Барбана: будівлю було визнано об’єктом культурної спадщини столиці
Yа початку травня 2021 року на території садиби почались будівельні роботи і її було знесено
фото з відкритих джерел

До 23 вересня власник будівлі отримає повідомлення про внесення садиби до переліку об’єктів культурної спадщини

У Києві частково знесена садиба Барбана отримала статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини столиці. Про це йдеться в наказі департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 13 вересня.

Зазначається, що до 23 вересня власник будівлі отримає повідомлення про внесення садиби до переліку об’єктів культурної спадщини. Після цього він повинен буде укласти охоронний договір.

Крім того, упродовж 20 днів після ухвалення наказу періодично моніторитимуть стан будівлі.

Садиба Барбана

Це одноповерховий будинок на вулиці Обсерваторна, 6 у Києві, зведений наприкінці XIX століття для посадовця Олександра Барбана. Згодом садибою володіли спершу дворянин Іван Гореславський, а далі провізор В’ячеслав Геращеневський.

За радянських часів у будівлі жив академік-драматург Олександр Корнійчук, містилися дитяча соматична лікарня, різні установи, зокрема редакція газети «Культура і життя».

Організація «Цегла» також повідомляла, що у 1947 році в садибі перебував лавреат Нобелівської та Пулітцерівської премії з літератури, американець Джон Стейнбек.

Садиба Барбана на Обсерваторній, 6 – будівля XIX століття, розташована поблизу Львівської площі, є зразком одноповерхової забудови другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Історична будівля — останній приклад одноповерхової міщанської забудови, що вціліла в цьому районі. Свого часу до садиби навідувалися або там працювали Нобелівський лауреат Джон Стейнбек, батько військової фотожурналістики Капа, відома лікарка-педіатр Галина Тебенчук та музикознавець Михайло Головащенко.

Нагадаємо, у січні 2022 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на садибу Барбана із забороною будь-яких будівельних та земельних робіт. 

Нагадаємо, 26 січня кияни вийшли на акцію під КМДА на підтримку садиби Барбана

Також повідомлялося, що історична садиба Барбана на Обсерваторній, 6, знову опинилася під загрозою знесення.

Раніше повідомлялося, що зруйнованій садибі Барбана в Києві хочуть повернути первісний вигляд.

За фактом самоправства на вулиці Обсерваторній, 6, де забудовник зруйнував історичну будівлю Барбана кінця ХІХ століття, розпочато кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення історичної садиби, заявивши, що йому «соромно за столичну владу».

Раніше Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликав Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів.

Теги: Київщина Київ архітектура пам'ятник

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