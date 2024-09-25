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У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, постраждала дитина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, постраждала дитина
Пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки
фото: пресслужба прокуратури

Чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві

У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував 12-річного хлопчика. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Повідомлено про підозру 30-річному чоловіку у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, в результаті якого малолітня дитина отримала тілесні ушкодження (ч.1 ст. 296 КК України)», – ідеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням, як вказано, встановлено, що чоловік сів у маршрутку, що прямує від метро Чернігівська до житлового масиву Троєщина. «У салоні у нього виникла суперечка з водієм. Після цього невдоволений пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки, розбив вікно та травмував хлопчика, що перебував у салоні. Він отримав забійну рану голови», – повідомили у прокуратурі.

Чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 34 тис. грн або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що в одному з комплексів відпочинку на Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкона.

За даними правоохоронців, 24 вересня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з балкону в одному з комплексів відпочинку на Вишгородщині.

Поліцейські встановили фігуранта. Ним виявився 36-річний мешканець столиці. В момент прибуття поліції він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Потерпілі від його дій відсутні. Поліція вилучає зброю, яка буде скерована на проведення експертизи.

Теги: прокуратура Київ громадський транспорт чоловік

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