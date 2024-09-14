Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі

У лютому 2022 року військові підірвали міст у Демидові через річку Ірпінь, щоб зупинити ворога

У розпорядженні «Главкома» опинився аудит Рахункової палати, прихований від громадськості

Рахункова палата перевірила низку доріг та мостів Київської області, які були зруйновані внаслідок військової агресії Росії. З’ясувалося, що кримінальних проваджень за фактами підриву мостів немає, тому це унеможливлювала коректно вивести суми збитків. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Розвели» мости. Оприлюднено скандальний дорожній аудит, який сховала Рахункова палата».

«Оприлюднено скандальний дорожній аудит, який сховала Рахункова палата», під час дослідження з’ясувалося, що кримінальних проваджень за фактами підриву мостів немає. Така ситуація, як пояснюють аудитори, унеможливлювала коректно вивести суми збитків», – йдеться у розслідуванні.

У розслідуванні йдеться, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області не змогла надати аудиторам суми завданих збитків державі.

«Та це не завадило дорожникам «намалювати» зі стелі суми коштів, необхідні для відновлення мостів. Без жодних обґрунтувань. Між іншим, у цьому питанні влада Київщини не хотіла співпрацювати з Рахунковою палатою», – констатувала колишня членкиня Рахункової палати Ірина Іванова, яка брала участь у перевірці.

Відомо, що Іванова зверталася до тодішнього віцепрем’єра Олександра Кубракова як до голови урядової комісії з відновлення мостів з проханням втрутитися у ситуацію з ремонтом мостів Київської області. Проте тривалий час не було жодної реакції.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року на північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога. Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через річку Ірпінь.