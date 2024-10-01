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Солом’янка потопає від стихійного сміттєзвалища (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Солом’янка потопає від стихійного сміттєзвалища (фото)
фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Деякі відходи досі залишаються поруч із контейнерами

У Солом’янському районі столиці комунальники виявили територію, забруднену відходами. Про це повідомляє  Департаменті територіального контролю міста.

Солом’янка потопає від стихійного сміттєзвалища (фото) фото 1

Сміття накопичувалося, бо його вчасно не вивозили. Представники департаменту негайно зв’язалися з компанією, яка відповідає за вивіз сміття у цьому мікрорайоні. ТОВ «Альфатер Київ» виписали відповідний припис за порушення.

Солом’янка потопає від стихійного сміттєзвалища (фото) фото 2

Після цього сміття частково було вивезене, але деякі відходи залишилися поруч із контейнерами.

Солом’янка потопає від стихійного сміттєзвалища (фото) фото 3

Нагадаємо,  КП «Київкомунсервіс» закликав киян повідомляти про виявлені накопичення габаритних відходів на прибудинковій території. Такий тип відходів вивозиться окремо від звичайних твердих побутових відходів на спеціальний полігон. 

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Теги: сміття Київ

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