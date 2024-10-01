Солом’янка потопає від стихійного сміттєзвалища (фото)

Деякі відходи досі залишаються поруч із контейнерами

У Солом’янському районі столиці комунальники виявили територію, забруднену відходами. Про це повідомляє Департаменті територіального контролю міста.

Сміття накопичувалося, бо його вчасно не вивозили. Представники департаменту негайно зв’язалися з компанією, яка відповідає за вивіз сміття у цьому мікрорайоні. ТОВ «Альфатер Київ» виписали відповідний припис за порушення.

Після цього сміття частково було вивезене, але деякі відходи залишилися поруч із контейнерами.

Нагадаємо, КП «Київкомунсервіс» закликав киян повідомляти про виявлені накопичення габаритних відходів на прибудинковій території. Такий тип відходів вивозиться окремо від звичайних твердих побутових відходів на спеціальний полігон.