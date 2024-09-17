Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН

НАУ запровадив обов`язкове тестування англійської мови

Громадська організація «Червоний Губер» заявила, що Національний авіаційний університет порушив права студентів, запровадивши обовʼязкове тестування з англійської мови. Однак депутатка Київської міської ради від «Слуги народу», викладачка, в. о. ректора НАУ Ксенія Семенова відкидає ці звинувачення.

«До Міністерства освіти і науки України надійшло звернення громадської організації «Червоний Губер», у якому, зокрема, повідомляється про наказ Національного авіаційного університету від 04.09.2024 Nº 452/09 «Про обовʼязкове тестування англійської мови в НАУ». На думку заявників обовʼязкове тестування на рівень англійської мови для розподілу студентів на групи може привести до порушення прав здобувачів вищої освіти», – йдеться у листі.

Ксенія Семенова у відповідь на звинувачення громадської організації зазначила, що вивчення англійської мови є важливою для студентів:

«Інженерна освіта неможливо без знання англійської. Міжнародна мобільність і стажування в хороших компаніях неможливі без знання англійської. Запрошення західних професорів неможливе без знання студентами англійської».

За словами в. о. ректора НАУ, студенти після закінчення школи мають різний рівень знань англійської, тому університет ділить їх на групи відповідно до володіння мовою.

«Вчити всіх студентів англійської однаково – дурість. Бо після школи у всіх різний рівень англійської. Тому тих, хто взагалі не знає мови, треба вчити з нуля. Тим, хто гарно володіє, треба допомогти підтримати рівень. Щоб зрозуміти, який у студента рівень, треба, щоб він пройшов тестування. За це йому ніяку оцінку не ставлять. Але таким чином студентів ділять на групи, відповідно до рівня. Так роблять всі нормальні універи», – заявила Ксенія Семенова.

Викладачка додала, що частина студентів, які хочуть отримати лише диплом, а не навчатися, теж незадоволенні таким нововведенням.

«ГО «Червоний Губер» вважає, що це порушує права студентів. Чесно кажучи, частина студентів НАУ теж не задоволені. Є люди, які сюди вступали, щоб отримати диплом, а не вчитися», – наголосила в. о. ректора НАУ.

Користувачі соцмереж підтримують думку Семенової та вважають, що студенти повинні вивчати англійську мову.

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Нагадаємо, виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова.

Також Ксенія Семенова заявляла, що Національний авіаційний університет повертається до початкової назви, під якою його було створено у 1933 році, – Київський авіаційний інститут. НАУ стане КАІ.

До слова, Державна інспекція архітектури та містобудування України скасувала дозвіл на будівництво 14 нових житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ) у Києві. Про це повідомила ректорка НАУ Ксенія Семенова.