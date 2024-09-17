Головна Київ Новини
search button user button menu button

Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН
Громадська організація звернулася до НАУ
фото: zavantag.com

НАУ запровадив обов`язкове тестування англійської мови

Громадська організація «Червоний Губер» заявила, що Національний авіаційний університет порушив права студентів, запровадивши обовʼязкове тестування з англійської мови. Однак депутатка Київської міської ради від «Слуги народу», викладачка, в. о. ректора НАУ Ксенія Семенова відкидає ці звинувачення.

«До Міністерства освіти і науки України надійшло звернення громадської організації «Червоний Губер», у якому, зокрема, повідомляється про наказ Національного авіаційного університету від 04.09.2024 Nº 452/09 «Про обовʼязкове тестування англійської мови в НАУ». На думку заявників обовʼязкове тестування на рівень англійської мови для розподілу студентів на групи може привести до порушення прав здобувачів вищої освіти», – йдеться у листі.

Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН фото 1

Ксенія Семенова у відповідь на звинувачення громадської організації зазначила, що вивчення англійської мови є важливою для студентів:

«Інженерна освіта неможливо без знання англійської. Міжнародна мобільність і стажування в хороших компаніях неможливі без знання англійської. Запрошення західних професорів неможливе без знання студентами англійської».

За словами в. о. ректора НАУ, студенти після закінчення школи мають різний рівень знань англійської, тому університет ділить їх на групи відповідно до володіння мовою.

«Вчити всіх студентів англійської однаково – дурість. Бо після школи у всіх різний рівень англійської. Тому тих, хто взагалі не знає мови, треба вчити з нуля. Тим, хто гарно володіє, треба допомогти підтримати рівень. Щоб зрозуміти, який у студента рівень, треба, щоб він пройшов тестування. За це йому ніяку оцінку не ставлять. Але таким чином студентів ділять на групи, відповідно до рівня. Так роблять всі нормальні універи», – заявила Ксенія Семенова.

Викладачка додала, що частина студентів, які хочуть отримати лише диплом, а не навчатися, теж незадоволенні таким нововведенням.

«ГО «Червоний Губер» вважає, що це порушує права студентів. Чесно кажучи, частина студентів НАУ теж не задоволені. Є люди, які сюди вступали, щоб отримати диплом, а не вчитися», – наголосила в. о. ректора НАУ.

Користувачі соцмереж підтримують думку Семенової та вважають, що студенти повинні вивчати англійську мову.

Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН фото 2
Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН фото 3
Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН фото 4
скріншот коментарів

Нагадаємо, виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова. 

Також Ксенія Семенова заявляла, що Національний авіаційний університет повертається до початкової назви, під якою його було створено у 1933 році, – Київський авіаційний інститут. НАУ стане КАІ.

До слова, Державна інспекція архітектури та містобудування України скасувала дозвіл на будівництво 14 нових житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ) у Києві. Про це повідомила ректорка НАУ Ксенія Семенова.

Читайте також:

Теги: Київ Міністерство освіти і науки мова студенти навчання університет МОН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українці єднаються перед обличчям біди, і начебто невеликі зусилля кожного окремо стають величезною силою»
Перемога залежить від кожного з нас. І ось чому
8 вересня, 15:00
Велодоріжку в Солом’янському районі звузили вдвічі й обрамили в тротуар
На Солом’янці з'явилася небезпечна велодоріжка. Після скандалу її переробили, але є нюанс
20 серпня, 09:53
У Києві повітряна тривога тривала 26 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 26 хвилин
21 серпня, 07:16
Військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
28 серпня, 18:14
Цієї ночі повітряна тривога тривала майже шість годин через загрозу «Шахедів»
Над Києвом збито близько півтора десятка російських дронів
29 серпня, 08:58
Після скасування графіка аварійних відключень зазначені регіони повернуться до відключень за графіком
Аварійні відключення діють у Києві та 14 областях
3 вересня, 19:34
США серед союзників є лідерами щодо підтримки України
США оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 млн дол
6 вересня, 18:18
У річці Десна та Сейм стався мор риби
Скільки загинуло риби через забруднення Сейму та Десни: дані Міндовкілля
10 вересня, 17:06
У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)
У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)
15 вересня, 13:05

Новини

На Київщині спалахнула пожежа на складах
На Київщині спалахнула пожежа на складах
Начальник служби перевезень КМДА отримав підозру
Начальник служби перевезень КМДА отримав підозру
Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН
Національний авіаційний університет порушує права студентів? Громадська організація звернулася до МОН
Втрати Росії та України у війні: названо кількість поранених та загиблих військових
Втрати Росії та України у війні: названо кількість поранених та загиблих військових
Прокуратура столиці вимагає знести відпочинковий комплекс на Дніпрі: що відомо про цей об'єкт
Прокуратура столиці вимагає знести відпочинковий комплекс на Дніпрі: що відомо про цей об'єкт
На Позняках автівка зіткнулася з трамваєм: рух затримується
На Позняках автівка зіткнулася з трамваєм: рух затримується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
36K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
26K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом
13K
Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua