Мітинг інвесторів біля КМДА: Кличко повідомив, яких домовленостей досягнуто

Мер міста додав, що після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності

Віталій Кличко: «До кінця року ми маємо визначити механізм фінансування, щоб наступного року роботи вже розпочалися»

Після зустрічі з ініціативною групою інвесторів недобудованих об’єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду», які вийшли на мітинг під стіни КМДА, мер Києва Віталій Кличко розповів про домовленості, яких було досягнуто.

«Спільно з ініціативною групою від інвесторів ми домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту для вирішення питань добудови об’єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду». До кінця року ми маємо визначити механізм фінансування, щоб наступного року роботи вже розпочалися. Зараз триває підготовка низки рішень, щоб винести їх на розгляд Київської міської ради», – зазначив Кличко.

Мер міста додав, що після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності. Попри складну економічну ситуацію та нестачу робочих рук, місто намагається зробити все, щоб питання людей вирішилися.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня під будівлею Київської міської держадміністрації пройшов мітинг інвесторів. Люди звернулися до мера Києва Віталія Кличка із вимогою добудувати житло і врятувати «Київміськбуд», 80% акцій якого належать місту Київ.

Інвестори «Укрбуду» та «Київміськбуду» висловлювали обурення щодо бездіяльності столичної влади через затягування будівництва ЖК.

Нагадаємо, вчора новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник заявив, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло.

