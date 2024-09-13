Стало відомо, коли розпочнеться перший етап відновлення озера Синє у Києві

Комунальне підприємство повідомило, що наразі основною метою є наповнення озера водою

Перший етап робіт із відновлення озера Синє на столичному Виноградарі розпочнеться 16 вересня. Про це повідомляє Київська міська рада.

«Відповідно до договору, що уклали між «Плесо» та підрядною організацією, у понеділок, 16 вересня, розпочнеться перший етап робіт із відновлення озера Синє – підготовчий. Він передбачає облаштування периметра технічного майданчика та визначення меж майбутнього прокладання тимчасових технічних доріг для доступу до робочої зони. До робіт залучимо й геодезистів для високої точності виконання проєкту», – сказав генеральний директор КП «Плесо» Вячеслав Савицький.

За словами директора, на цьому етапі також розмістять необхідну техніку для подальшого очищення водойми. Після завершення підготовчих заходів розпочнеться безпосередньо процес розчищування озера.

Комунальне підприємство зауважило, що наразі основною метою є наповнення озера водою.

«І хоча проєкт передбачає не тільки відновлення водойми, а й благоустрій території довкола, на першому етапі акцент буде саме на розчистці озера. Ці роботи фінансуватимуться зі спеціального фонду, кошти з якого можуть спрямовуватися винятково на природоохоронні заходи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 вересня, комунальне підприємство «Плесо» завершило тендерний відбір підрядної організації та підписало договір на виконання робіт щодо відновлення озера Синє на столичному Виноградарі. Основні роботи включатимуть: розчищення водойми; очищення від мулу дна озера; влаштування з’єднувальних проток.

До слова, унікальне озеро Синє на столичному Виноградарі повністю висохло, так і не дочекавшись запланованих робіт по ревіталізації. Громадський активіст Юрій Андреєв оприлюднив свіже фото висохлого озера, по дну якого ходять люди.