У КМВА розповіли про погіршення якості повітря у столиці
Пожежі в області призвели до задимлення столиці
У Києві влада повідомила про тимчасове погіршення стану повітря у столиці. Станом на 7:00 у повітрі зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу). Про це повідомляє КМВА.
«Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі», – йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим КМВА рекомендує мешканцям столиці:
- Закрити вікна у приміщеннях.
- Обмежити перебування на відкритому повітрі.
- Пити достатню кількість води.
- Якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимальну потужність.
Нагадаємо, Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото).
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