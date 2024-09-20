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У КМВА розповіли про погіршення якості повітря у столиці

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У КМВА розповіли про погіршення якості повітря у столиці
У Києві зранку спостерігалося сильне задимлення
фото: glavcom.ua

Пожежі в області призвели до задимлення столиці

У Києві влада повідомила про тимчасове погіршення стану повітря у столиці. Станом на 7:00 у повітрі зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу). Про це повідомляє КМВА.

«Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі», – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим КМВА рекомендує мешканцям столиці:

  • Закрити вікна у приміщеннях.
  • Обмежити перебування на відкритому повітрі.
  • Пити достатню кількість води.
  • Якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимальну потужність.

Нагадаємо, Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото).

Теги: Київ повітря влада

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