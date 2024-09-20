У КМВА розповіли про погіршення якості повітря у столиці

Пожежі в області призвели до задимлення столиці

У Києві влада повідомила про тимчасове погіршення стану повітря у столиці. Станом на 7:00 у повітрі зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу). Про це повідомляє КМВА.

«Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі», – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим КМВА рекомендує мешканцям столиці:

Закрити вікна у приміщеннях.

Обмежити перебування на відкритому повітрі.

Пити достатню кількість води.

Якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимальну потужність.

Нагадаємо, Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото).