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Пилова буря дісталася Києва: МОЗ розповів як себе захистити

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пилова буря дісталася Києва: МОЗ розповів як себе захистити
МОЗ рекомендує не виходити на вулицю без нагальної потреби
фото: «Бабель»

МОЗ рекомендує киянам вимкнути вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці

1 та 2 жовтня у Києві очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. У зв’язку з цим МОЗ надає поради щодо того, як захиститися від забруднення.

«Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний», – йдеться у повідомленні.

Як захистити себе від забруднення повітря?

  1. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби.
  2. Вимкніть вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці.
  3. На вулиці використовуйте респіратор або захисну маску.
  4. Проводьте вологе прибирання вдома й на робочих місцях.
  5. Приймайте душ кілька разів на день.
  6. Зачиніть двері та вікна.
  7. Пийте воду.
Пилова буря дісталася Києва: МОЗ розповів як себе захистити фото 1

Нагадаємо, що попри прогнози синоптиків про те, що пилова буря з Каспійської низовини потрапить на територію Київщини 1 та 2 жовтня, запилення у вигляді найдрібніших частин вже дісталося Києва. Жителі столиці у мережі демонструють відповідні відео.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.

Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Теги: Київ погода прогноз погоди Україна екологія повітря Міністерство охорони здоров'я

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