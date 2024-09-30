Пилова буря дісталася Києва: МОЗ розповів як себе захистити
МОЗ рекомендує киянам вимкнути вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці
1 та 2 жовтня у Києві очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. У зв’язку з цим МОЗ надає поради щодо того, як захиститися від забруднення.
«Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний», – йдеться у повідомленні.
Як захистити себе від забруднення повітря?
- Не виходьте на вулицю без нагальної потреби.
- Вимкніть вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці.
- На вулиці використовуйте респіратор або захисну маску.
- Проводьте вологе прибирання вдома й на робочих місцях.
- Приймайте душ кілька разів на день.
- Зачиніть двері та вікна.
- Пийте воду.
Нагадаємо, що попри прогнози синоптиків про те, що пилова буря з Каспійської низовини потрапить на територію Київщини 1 та 2 жовтня, запилення у вигляді найдрібніших частин вже дісталося Києва. Жителі столиці у мережі демонструють відповідні відео.
Дрібний пил уже дістався Києва - сонця у столиці майже не видно.
На ніч не зачинили вікно. Результат - на підвіконні pic.twitter.com/w3kiYl6KGR
Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.
Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.
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