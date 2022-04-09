Британія допомагатиме відновлювати Київ та область після війни

Зеленський подякував Джонсону за допомогу Україні у такий складний час

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським повідомив йому, що після закінчення війни вони готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області. Про це голова держави сказав у новому відеозверненні 9 квітня.

Як наголосив президент, візит глави британського уряду до України максимально наочно демонструє, що для свободи й лідерства немає перешкод. Він зауважив, що Джонсон був серед тих, хто жодної хвилини не вагався щодо того, підтримувати Україну чи ні.

«Сьогодні для мене було великою честю від вашого імені, від імені всіх українців, вітати в нашій столиці, на Банковій, щирого друга України – Премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Його візит у нашу державу демонструє максимально наочно – для свободи немає перешкод. Для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини, чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці – назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це – і Борису, і Британії», – сказав український президент.

Зеленський додав, що британський прем'єр приїхав до Києва ще й з новим пакетом фінансової та оборонної підтримки для України. Також, за словами президента України, вони обговорили і нові санкційні кроки, які потрібні, щоб примусити Росію до миру.

«Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле – швидше завершити цю війну, розпочату Росією. Звільнити нашу землю від загарбників. І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії та свободі народів на сході Європи. Саме тому це не просто моральний обовʼязок усіх демократичних держав, усіх сил Європи – підтримувати прагнення України до миру. Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх. Бо російська агресія не мала на меті обмежитися лише однією Україною. Лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проект – ось мішень для Росії», – зазначив Зеленський.

Раніше стало відомо, що до Києва прибув Джонсон. Відбулася його зустріч із Зеленським тет-а-тет.

Зеленський зазначив, що Джонсон – «один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України».

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи зустріч Зеленського з Джонсоном, повідомив, що тепер «ми станемо ще сильнішими».

Згодом стало відомо, що Джонсон представив Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги.

Як відомо, Велика Британія регулярно допомагає України зброєю. 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak.

8 квітня Джонсон оголосив про постачання в Україну нового пакета озброєнь на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який включатиме зенітні та протитанкові ракети.

Також Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.