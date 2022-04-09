Британія має намір лібералізувати торгівлю з Україною

Джонсон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві

Британія хоче допомогти Україні з економічним становищем

Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти з економічним становищем, а також сприяти розмінуванню територій. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти економічним шляхом», – сказав Джонсон.

Він заявив про бажання допомогти Україні з розмінуванням задля того, щоб «позбутися жорстоких пасток, які залишила після себе російська армія».

Раніше стало відомо, що до Києва прибув Джонсон. Відбулася його зустріч із Зеленським тет-а-тет.

Зеленський зазначив, що Джонсон – «один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України».

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи зустріч Зеленського з Джонсоном, повідомив, що тепер «ми станемо ще сильнішими».

Згодом стало відомо, що Джонсон представив Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги.

Як відомо, Велика Британія регулярно допомагає України зброєю. 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak.

8 квітня Джонсон оголосив про постачання в Україну нового пакета озброєнь на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який включатиме зенітні та протитанкові ракети.

Також Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.

Також Джонсон раніше заявив, що припинення російсько-української війни є недостатньою причиною для скасування санкцій, запроваджених Британією проти країни-агресора.

В інтерв’ю виданню Economist президент України Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона прикладом допомоги та відданості Україні для усього західного світу.