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Під шаром асфальту на Лук'янівці виявлено бруківку початку 20 століття (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під шаром асфальту на Лук'янівці виявлено бруківку початку 20 століття (фото)
На перетині вул. Глибочицької та Січових Стрільців було виявлено доріжню бруківку поч. ХХ ст.
фото: Геннадій Писаренко Однак згодом під

У ході дорожніх робіт комунальники дісталися столітнього покриття

У столиці поблизу станції київського метрополітену «Лук’янівська» виявили дорожнє покриття початку 20 століття. Бруківка знаходилася під шаром асфальту. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов, інформує «Главком».

Він зазначив, що бруківку помітили на перетині вулиць Глибочицької та Січових Стрільців. Саме там зараз триває капітальний ремонт. Тож у ході дорожніх робіт комунальники дісталися столітнього покриття.

На перетині вул. Глибочицької та Січових Стрільців було виявлено доріжню бруківку поч. ХХ ст.
На перетині вул. Глибочицької та Січових Стрільців було виявлено доріжню бруківку поч. ХХ ст.
фото: Геннадій Писаренко

На знахідку звернув увагу Геннадій Писаренко – він поділився світлинами тогочасної бруківки. Перов каже, що на цій локації її можна було побачити у 80-х роках минулого століття. 

Історичний артефакт виявлено на перетині вул. Глибочицької та Січових Стрільців
Історичний артефакт виявлено на перетині вул. Глибочицької та Січових Стрільців
фото: Геннадій Писаренко

Однак згодом під час оновлення дорожнього покриття бруківку вирішили не знімати чи демонтувати, як це зробили на більшості столичних вулиць. Натомість проклали асфальт поверх історичної дороги.

Бруківку на Глибочицькій можна було зустріти ще у 80-х роках ХХ ст.
Бруківку на Глибочицькій можна було зустріти ще у 80-х роках ХХ ст.
фото: Василь Галайба

Нагадаємо, на вулиці Глибочицькій проводять капітальне оновлення, тож там триває ремонт дороги та аварійних трамвайних колій. Фахівці вже завершили асфальтування першої ділянки. Зокрема, нове покриття поклали від вулиці Нижній Вал до Кудрявського узвозу по непарній стороні.

Нагадаємо, у столиці починається реставрація Будинку Євменія Зеленського (Садиби Зеленських) на вул. Олександра Кониського, 22.  У КМДА зазначили, що всі необхідні дозволи, експертизи та погодження для старту реставраційних робіт отримані. На першому етапі планують виконати протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Зокрема, відсортують збережені автентичні елементи будівлі, встановлять тимчасове дахове покриття, облаштують систему водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів і проникненню вологи в приміщення.

Теги: дороги ремонт Київ благоустрій архітектура

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