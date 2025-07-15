У Києві починається реставрація садиби Зеленських

Завершити перший етап реставрації планується наприкінці серпня

У столиці починається реставрація Будинку Євменія Зеленського (Садиби Зеленських) на вул. Олександра Кониського, 22. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що всі необхідні дозволи, експертизи та погодження для старту реставраційних робіт отримані. На першому етапі планують виконати протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Зокрема, відсортують збережені автентичні елементи будівлі, встановлять тимчасове дахове покриття, облаштують систему водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів і проникненню вологи в приміщення.

Завершити перший етап реставрації планують наприкінці серпня.

За словами заступниці голови КМДА Ганна Старостенко початок реставраційних робіт – це важливий крок до збереження історичної архітектурної спадщини Києва, а «також потужний сигнал усім власникам відповідально ставитися до таких будівель».

Повідомляється, що проєкт консерваційних робіт було публічно презентовано на засіданні Консультативної ради при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, де він отримав схвальний висновок експертів. Проєкт також пройшов комплексну будівельну експертизу та отримав позитивний висновок. Також його погодив Департамент охорони культурної спадщини, який надав дозвіл на проведення комплексу протиаварійних і консерваційних робіт. Державна інспекція архітектури та містобудування надала дозвіл на виконання будівельних робіт. Крім того, у Департаменті територіального контролю м. Києва відкрили контрольну картку на порушення благоустрою.

За словами директорки Департаменту охорони культурної спадщини Марини Соловйової, роботи розпочинаються з найкритичнішого – комплексу протиаварійних і консерваційних заходів, спрямованих на стабілізацію технічного стану будівлі, запобігання подальшим руйнуванням і максимальне збереження її історичної автентичності. Вона повідлмила, що планується встановити тимчасове дахове покриття, захисні конструкції та інженерні підсилення. Також буде проведено відбір автентичних матеріалів для подальшого реставраційного відтворення. Соловйова наголосила, що усі роботи виконуються відповідно до затвердженої науково-проєктної документації та з дотриманням вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

Зокрема, у науково-проєктній документації передбачені такі роботи:

встановлення бандажів для підсилення фрагментів стін;

демонтаж фрагментів перекриття, що нависають над частиною сходової клітки;

відбір автентичної жовтої цегли (розміром від чверті цеглини) без пошкодження цоколя з подальшим зберіганням на піддонах;

прибирання та вивезення будівельного сміття після встановлення підпірок під провислі перекриття;

монтаж тимчасового дахового покриття на металевому каркасі;

облаштування системи водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів, проникненню вологи в приміщення та розтріскуванню дорожнього покриття біля будівлі.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав із власниками будівлі Меморандум про її відновлення. Документ зобов’язує власників повернути будівлі автентичний вигляд і провести всі необхідні реставраційні роботи за власний кошт. Роботи відбуватимуться під контролем представників Департаменту й активної громадськості.

Садиба Маліна або садиба Зеленських – двоповерхова будівля в Києві на вулиці Олександра Кониського (колишня назва – Тургенєвська), 22, збудована наприкінці 19 століття з дерева та обкладена цеглою. Пам'ятка архітектури місцевого значення, яка отримала охоронний статус вже після знищення. Одна з найстаріших будівель на вулиці Кониського та остання дерев'яна будівля вулиці. Входить до «Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту» (їх заборонено зносити чи реконструювати). Це вже друга будівля із «охоронного списку» міського голови Віталія Кличка, яку намагаються знищити українські забудовники від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України.

Садиба Маліна після знесення 20 липня 2024 року фото: Національна поліція України

У березні 2025 року «Главком» писав, що після скандалу з демонтажем Мінкульт вніс садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток. Міністерство заявило, що підтримує прагнення громадськості захистити культурну спадщину Києва. Перед цим, 21 березня, комунальники підігнали кран і почали розбирати залишки будівлі, яка визнана пам'яткою історії та архітектури.