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ДТП на проспекті Палладіна: розбита автівка четвертий день стоїть на дорозі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП на проспекті Палладіна: розбита автівка четвертий день стоїть на дорозі (фото)
Червоний автомобіль марки «ЗАЗ» став учасником дорожно-транспортної пригоди
фото: соцмережі

Автівка, що потрапила у ДТП, стоїть на одному зі столичних проспектів із 29 червня

Розбитий автомобіль марки «ЗАЗ», що став учасником дорожно-транспортної пригоди 29 червня, вже кілька днів стоїть на проспекті Академіка Палладіна у Києві, викликаючи запитання у місцевих мешканців. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на місцеві пабліки, які опублікували фотографії покинутого транспортного засобу.

«З того часу він отак і стоїть. А що так має бути? Скільки ще стоятиме? Нікому не заважає? ЦОДР, що ви там?», – запитують у місцевому пабліку, звертаючись до Центру організації дорожнього руху (ЦОДР) та інших відповідальних служб.

Ситуація викликає занепокоєння, адже пошкоджений автомобіль, що перебуває на проїзній частині або узбіччі тривалий час після аварії, може створювати небезпеку для інших учасників дорожнього руху, а також перешкоджати прибиранню території. Наразі невідомо, чому авто досі не евакуйоване з місця події.

Користувачі мережі викладають власні версії, чому автівка досі стоїть на проспекті:

ДТП на проспекті Палладіна: розбита автівка четвертий день стоїть на дорозі (фото) фото 1
скриншот коментарів
ДТП на проспекті Палладіна: розбита автівка четвертий день стоїть на дорозі (фото) фото 2
скриншот коментарів
ДТП на проспекті Палладіна: розбита автівка четвертий день стоїть на дорозі (фото) фото 3
скриншот коментарів
Проспект Академіка Палладіна знаходиться у Святошинському районі міста Києва, житлові масиви Академмістечко, Біличі, Новобіличі та Святошин. Пролягає від Берестейського проспекту до Гостомельської площі. Є частиною Великої Окружної дороги.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фотографії, на яких видно автомобілі, припарковані прямо на пішохідній зоні відкритого минулого року у Києві Оболонського острова. 

До слова, у столиці триває активна робота з прибирання покинутих та пошкоджених обстрілами транспортних засобів. Станом на кінець весни у Києві обліковувалось понад 1100 таких автомобілів. Завдяки впровадженому з березня алгоритму, вже вдалося прибрати майже 600 машин. 

Теги: Київ дороги благоустрій автомобіль

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