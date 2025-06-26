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Влада закликає власників підземних паркінгів реєструвати їх як укриття: для чого це потрібно

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Влада закликає власників підземних паркінгів реєструвати їх як укриття: для чого це потрібно
Місто не може додати паркінг до переліку захисних споруд без згоди власника
фото: 3m2.ua

Якщо паркінг не належить до фонду захисних споруд, то власник не зобов’язаний пускати туди людей навіть під час ворожих атак

Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає власників приватних підземних паркінгів подавати заявки для включення їх до фонду захисних споруд як укриттів. Про це повідрмляє «Главком» із посилання на КМДА

Згідно з Кодексом цивільного захисту України, паркінги, підземні переходи та заглиблені станції метрополітену належать до споруд подвійного використання, тобто можуть слугувати укриттями під час повітряних тривог. Наразі у Києві налічується 461 підземна стоянка, більшість з яких вже перевірені та позначені на міській мапі укриттів.

«Якщо паркінг не належить до фонду захисних споруд, то власник не зобов’язаний пускати туди людей навіть під час атак. Коли ж стоянка внесена до переліку та зазначена на міській мапі – відмовити в захисті тут не мають права, і це є порушенням», – зазначили у КМДА.

Місто не може додати паркінг до переліку захисних споруд без згоди власника, навіть якщо приміщення відповідає всім вимогам для укриття.

Щоб оформити паркінг як укриття, власнику або балансоутримувачу необхідно подати заявку до районної держадміністрації. Після цього фахівці проведуть перевірку технічного стану приміщень, рівня безпеки та облаштування, а потім ухвалять відповідне рішення.

Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн грн. Аналітики Бюро скерували на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками. В результаті управління освіти відхилило пропозицію згадуваного учасника та скасувало процедуру проведення закупівлі. Таким чином упереджено розтрату понад 300 млн грн з місцевого бюджету. 

У Запорізькій обласній дитячій лікарні може з’явитися хірургічний корпус з протирадіаційним укриттям. Відповідний тендер у квітні оголосило державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області». Очікувана вартість робіт – 439,71 млн грн. Фінансуватиметься будівництво з державного і місцевого бюджетів. 

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Теги: Київ війна обстріл укриття тривога ракетна атака

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