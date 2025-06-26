Влада закликає власників підземних паркінгів реєструвати їх як укриття: для чого це потрібно

Місто не може додати паркінг до переліку захисних споруд без згоди власника

Якщо паркінг не належить до фонду захисних споруд, то власник не зобов’язаний пускати туди людей навіть під час ворожих атак

Департамент муніципальної безпеки КМДА закликає власників приватних підземних паркінгів подавати заявки для включення їх до фонду захисних споруд як укриттів. Про це повідрмляє «Главком» із посилання на КМДА.

Згідно з Кодексом цивільного захисту України, паркінги, підземні переходи та заглиблені станції метрополітену належать до споруд подвійного використання, тобто можуть слугувати укриттями під час повітряних тривог. Наразі у Києві налічується 461 підземна стоянка, більшість з яких вже перевірені та позначені на міській мапі укриттів.

«Якщо паркінг не належить до фонду захисних споруд, то власник не зобов’язаний пускати туди людей навіть під час атак. Коли ж стоянка внесена до переліку та зазначена на міській мапі – відмовити в захисті тут не мають права, і це є порушенням», – зазначили у КМДА.

Місто не може додати паркінг до переліку захисних споруд без згоди власника, навіть якщо приміщення відповідає всім вимогам для укриття.

Щоб оформити паркінг як укриття, власнику або балансоутримувачу необхідно подати заявку до районної держадміністрації. Після цього фахівці проведуть перевірку технічного стану приміщень, рівня безпеки та облаштування, а потім ухвалять відповідне рішення.

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