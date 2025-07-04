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Відразу після розмови з Трампом, Путін запустив сотні ракет та дронів на Київ – Сибіга

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Відразу після розмови з Трампом, Путін запустив сотні ракет та дронів на Київ – Сибіга
Наслідки нічної атаки на Київську область
фото: ДСНС Київщини

Глава МЗС: «Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни»

Одна із найгірших ночей з початку повномасштабного вторгнення була сьогодні у Києві. Російські терористи всю ніч атакували столицю України. І сталося це відразу після розмови диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Главком».

«Сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Відразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни», – йдеться в повідомленні.

Міністр наголошує, що на Москву необхідно негайно накласти найжорсткіші санкції. А Україні необхідно надати всі необхідні засоби для самозахисту.

«Неправильні рішення можуть лише спонукати агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал. Перестаньте чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу», – додав він.

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 23 мешканці столиці. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

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Теги: Київ війна ракета дрон Андрій Сибіга путін Дональд Трамп

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