Будинки на п’яти вулицях Києва залишилися без води: де і чому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина киян залишилася без води

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У четвер, 25 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Межова, 22А, 24, 26

Харківське шосе, 168Е

пр-т. Петра Григоренка, 1Б

вул. Академіка Заболотного, 19

пр-т. Повітрофлотський, 80-84

«Наші бригади вже працюють над ліквідацією аварії і намагатимуться відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, 24 червня на вул. Тарасівській у Голосіївському районі Києва стався витік із каналізаційної мережі. В результаті витоку нечистот було обмежено рух транспорту на проїжджій частині.

Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп. Раніше Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

Нагадаємо, що у липні кияни отримають платіжки за водопостачання та водовідведення за червень 2020 року, в яких буде графа з новим щоквартальним внеском за обслуговування вузлів комерційного обліку.