У липні у платіжці за воду кияни отримають додаткову суму



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У липні киянам доведеться більше заплатити за послуги Київводоканалу

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку можуть сягати 140 грн

У липні кияни отримають платіжки за водопостачання та водовідведення за червень 2020 року, в яких буде графа з новим щоквартальним внеском за обслуговування вузлів комерційного обліку. Про це повідомляє Київводоканал.

«Закінчується квартал, а отже споживачам знову час сплачувати внески за обслуговування вузлів комерційного обліку. Нагадаємо, що 30.09.2019 р. розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради № 1716 «Про встановлення внесків за обслуговування ПрАТ «Київводоканал» вузлів комерційного обліку комунальної послуги з централізованого водопостачання» було встановлено розмір внесків на обслуговування вузлів комерційного обліку для кожного будинку», - йдеться в повідомленні.

Цей внесок може становити від 1 грн до 140 грн за квартал і переважно залежить від кількості квартир у багатоповерхівці та від кількості загальнобудинкових лічильників.

Дізнатися про розмір внесків у вашому будинку можна з таблиці, що розміщена тут.

«Ці кошти витрачатимуться на обслуговування і підтримку в робочому стані внутрішньобудинкових вузлів обліку: періодичну повірку внутрішньобудинкового лічильника, його ремонт та ремонт інших конструктивних елементів, що входять до вузла обліку», - зазначили у Київводоканалі.

Раніше повідомлялося, що від грудня цього року Київводоканал запроваджує щоквартальні внески для споживачів багатоквартирних будинків. Підприємство спрямує ці гроші на обслуговування, ремонт та повірку будинкових приладів обліку холодної води.