Будівництво скандального київського моста подорожчало до 20 млрд грн

На Подільському мостовому переході вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова

Столична влада внесла зміни в проєкт будівництва Подільського мостового переходу

Київ розпорядженням Київської міської держадміністрації від 13 жовтня 2021 року №2152 перезатвердив проєкт будівництва Подільського мостового переходу. Оновлений проєкт враховує потреби постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега, зокрема, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Завдяки змінам у проєкті кияни матимуть зручніше сполучення мостом. Так, порівняно з минулим проєктом тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина – на вул. Оноре де Бальзака та заїзду з цієї вулиці на міст. Таким чином, у розмовах про те, буде чи не буде з’їзд на вул. Оноре де Бальзака, документально поставлена крапка», – зазначив Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, інший важливий аспект – подальше будівництво нових ділянок метротунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Адже Подільсько-Воскресенський мостовий перехід однаково важливий як для автосполучення, так і метросполучення між лівим та правим берегами Києва.

«Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають без вихідних. Працюють бурові задля укріплення елементів штучних споруд, ведуться роботи зі спорудження підпірних стін насипу, тунелів метрополітену. Влаштовуються інженерні комунікації, бар’єрне огородження, шумозахисні екрани», – поінформував Густєлєв.

Посадовець нагадав, що на Подільському мостовому переході вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, побудовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. Міст через річку Дніпро вже встановили в проєктне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, які підтримували міст на етапі будівництва.

Влаштовано бетонну монолітну плиту естакадної частини мостового переходу в урочищі Горбачиха. А нове асфальтобетонне покриття з’явилося на ділянках від вул. Набережно-Хрещатицької до аркового мосту, з’їзді на вул. Набережно-Рибальську та мосту через р. Десенка.

Також у складі будівництва мостового переходу влаштовані в основних конструкціях і 3 станції майбутньої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

У 2016 році на будівництво моста планували виділити трохи більше 11 млрд грн. Згідно з ропорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують справу за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро.

Прокуратура повідомила про підозру керівництву КП, генпідряднику та підрядникам у розкраданні 150 млн грн на будівництві Подільського мосту.