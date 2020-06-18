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    Новини

    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)

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    Внаслідок негоди постраждав центр Києва - Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Внаслідок негоди постраждав центр Києва
    Фото: Київзеленбуд

    Деякі дерева вивернуло з корінням

    У середу, 17 червня, короткочасна злива й буревій у Києві були настільки сильними, що поламали дерева та гілля.

    Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

    Цього разу буревій зачепив Шевченківський, Печерський і Соломянський райони Києва.

    До аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» надійшло 13 викликів про повалені та зламані дерева. Комунальники прибирали наслідки буревію.

    Так, у Солом’янському районі вітер повалив 4 та зламав 5 дерев

    Хоча центр Києва менше постраждав, озеленювачам все ж додалося роботи - прибирали зламані верхівки та гілки.

    Зеленбудівці зазначили, що більшість пошкоджених дерев не були аварійними чи сухостійними, проте все ж не витримали сильних поривів вітру.

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    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)
    Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)

    Комунальники закликають бути обережними, не паркувати авто поблизу дерев, дотримуватися правил поведінки в умовах негоди.

    При падінні чи ушкодженні дерев внаслідок негоди слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» за номером (044) 272-40-18.

    Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

    Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

    Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня пошкодили понад 50 дерев.

    Київ Київзеленбуд вітер негода буревій
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