Буревій знову наробив шкоди у Києві, поваливши дерева (фото)



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Внаслідок негоди постраждав центр Києва Фото: Київзеленбуд

Деякі дерева вивернуло з корінням

У середу, 17 червня, короткочасна злива й буревій у Києві були настільки сильними, що поламали дерева та гілля.

Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Цього разу буревій зачепив Шевченківський, Печерський і Соломянський райони Києва.

До аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» надійшло 13 викликів про повалені та зламані дерева. Комунальники прибирали наслідки буревію.

Так, у Солом’янському районі вітер повалив 4 та зламав 5 дерев

Хоча центр Києва менше постраждав, озеленювачам все ж додалося роботи - прибирали зламані верхівки та гілки.

Зеленбудівці зазначили, що більшість пошкоджених дерев не були аварійними чи сухостійними, проте все ж не витримали сильних поривів вітру.

Комунальники закликають бути обережними, не паркувати авто поблизу дерев, дотримуватися правил поведінки в умовах негоди.

При падінні чи ушкодженні дерев внаслідок негоди слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» за номером (044) 272-40-18.

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня пошкодили понад 50 дерев.