У Києві на дівчину впало дерево (фото)



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Дівчині на допомогу прийшли небайдужі перехожі та медики Фото: dtp.kiev.ua

Швидка госпіталізувала дівчину до лікарні

У вівторок, 16 червня, на вулиці Гарматній, 20 на дівчину впало дерево.

Це сталося, коли дівчина йшла тротуаром.

Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.

На оприлюднених фото видно, що від величезного дерево відчахнулася гілляка і впала на тротуар в той час, коли там проходила дівчина.

На місце прибула швидка допомога. Після огляду дівчини лікарями її госпіталізували.

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки. Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня пошкодили понад 50 дерев.

Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.