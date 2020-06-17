У Києві на дівчину впало дерево (фото)
Швидка госпіталізувала дівчину до лікарні
У вівторок, 16 червня, на вулиці Гарматній, 20 на дівчину впало дерево.
Це сталося, коли дівчина йшла тротуаром.
Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.
На оприлюднених фото видно, що від величезного дерево відчахнулася гілляка і впала на тротуар в той час, коли там проходила дівчина.
На місце прибула швидка допомога. Після огляду дівчини лікарями її госпіталізували.
Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки. Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.
Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня пошкодили понад 50 дерев.
Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.
Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.