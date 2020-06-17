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    Новини

    У Києві на дівчину впало дерево (фото)

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    Дівчині на допомогу прийшли небайдужі перехожі та медики - У Києві на дівчину впало дерево (фото)
    Дівчині на допомогу прийшли небайдужі перехожі та медики
    Фото: dtp.kiev.ua

    Швидка госпіталізувала дівчину до лікарні

    У вівторок, 16 червня, на вулиці Гарматній, 20 на дівчину впало дерево.

    Це сталося, коли дівчина йшла тротуаром.

    Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.

    На оприлюднених фото видно, що від величезного дерево відчахнулася гілляка і впала на тротуар в той час, коли там проходила дівчина.

    На місце прибула швидка допомога. Після огляду дівчини лікарями її госпіталізували.

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    У Києві на дівчину впало дерево (фото)
    У Києві на дівчину впало дерево (фото)
    У Києві на дівчину впало дерево (фото)
    У Києві на дівчину впало дерево (фото)
    У Києві на дівчину впало дерево (фото)
    У Києві на дівчину впало дерево (фото)
    У Києві на дівчину впало дерево (фото)
    У Києві на дівчину впало дерево (фото)

    Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки. Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

    Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня пошкодили понад 50 дерев.

    Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

    Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.

    Київ жінка Київзеленбуд ураган негода
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