Частина Києва на добу залишилася без води (адреси)



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Київводоканал проводить плановий ремонт

У п’ятницю, 25 жовтня, для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зв`язку з цим із 9:00 до 6:00 26 жовтня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Жилянська, 19, 24, 26А;

вул. Антоновича, 38В, 40, 42.

«Дякуємо за розуміння! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Нагадаємо, 24 жовтня через аварії не було води у будинках на шести вулицях міста.

Раніше Київводоканал оголосив графік планових відключень водопостачання цього тижня.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.