Через аварії відключено воду у будинках на шести вулицях Києва (адреси)



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Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання

У четвер, 24 жовтня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Пушкінська, 21

вул. Глібова, 7

вул. Залізничне шосе, 10А

вул. Борисоглібська, 16А, 16Б

вул. Миколи Юнкерова, 50

вул. Козицького, 7

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 23 жовтня через аварії не було води у будинках на чотирьох вулицях міста.

Київводоканал оголосив графік планових відключень водопостачання цього тижня.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень