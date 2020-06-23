Частина Києва у спеку залишилася без води (адреси)
У будинках киян відключене водопостачання
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Вода зникла у будинках на шести вулицях Києва
У вівторок, 23 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Пилипівський, 5
- вул. Наталії Ужвій, 6, 6А, 8, 8А
- вул. Михайла Драгоманова, 18
- вул. Дегтярівська, 51
- вул. Райдужна, 69
- вул. Володимирська, 82А, 82В, 82Г
«Наші бригади вже працюють над ліквідацією аварії і намагатимуться відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп. Раніше Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.
Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.