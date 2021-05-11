Частина Києва залишилась без води (адреси)

У столиці планові та аварійні відключення холодного водопостачання

Сьогодні, 11 травня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомляє «Київводоканал».

Так, у зв'язку з плановими роботами з 10:00 до 17:00 відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Саратівська, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;

вул. Ставропільська, 28, 28а, 30, 32/11;

вул. Краснодарська, 44, 44а;

вул. Я. Корчака, 23/2, 20, 28/2.

Для забезпечення потреб споживачів чергує автоцистерна з питною водою.

Крім того, сьогодні через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Гната Юри, 7Б, 7В;

«Дачі «Лісова поляна – 1» (витік по вул. Дніпроводська, 7).

На місці аварій працюють ремонтні бригади.

Як повідомлялося, 17 квітня на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.

29 квітня на проспекті Правди, 47 в Подільському районі Києва посеред дороги провалився асфальт через аварію на мережах.

Раніше компанія «Київводоканал» скаржилась на забудовників, що скидають скидають сміття у магістральний канал Бортницької станції аерації, що може призвести до блокування роботи каналу.