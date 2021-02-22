На Подолі через аварію без води залишились офіси, спортклуб і понад 20 будинків
Для забезпечення людей водою на місце направлена автоцистерна
Сьогодні, 22 лютого, вранці сталося пошкодження магістралі діаметром 300 мм по вул. Електриків, 21, в Подільському районі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Через аварію без водопостачання залишились:
- 23 житлових будинки по вул. Електриків (п’яти- та триповерхові),
- офіси,
- спортклуб «5 елемент».
Для ліквідації аварії необхідно розриття.
На місце направлена автоцистерна з водою.
Крім того, наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресою:
- вул. Оранжерейна, 3.
Нагадаємо, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Внаслідок аварії частину вилиці залило гарячою водою і подекуди утворилася крига. На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».
11 лютого на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» утворився провал дорожнього покриття.
15 лютого ввечері на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу». Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.