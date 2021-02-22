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    На Подолі через аварію без води залишились офіси, спортклуб і понад 20 будинків

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    У домівках частини киян зникла вода - На Подолі через аварію без води залишились офіси, спортклуб і понад 20 будинків
    У домівках частини киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Для забезпечення людей водою на місце направлена автоцистерна

    Сьогодні, 22 лютого, вранці сталося пошкодження магістралі діаметром 300 мм по вул. Електриків, 21, в Подільському районі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Через аварію без водопостачання залишились:

    • 23 житлових будинки по вул. Електриків (п’яти- та триповерхові),
    • офіси,
    • спортклуб «5 елемент».

    Для ліквідації аварії необхідно розриття.

    На місце направлена автоцистерна з водою.

    Крім того, наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресою:

    • вул. Оранжерейна, 3.

    Нагадаємо, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Внаслідок аварії частину вилиці залило гарячою водою і подекуди утворилася крига. На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».

    11 лютого на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» утворився провал дорожнього покриття.

    15 лютого ввечері на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу». Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.

    Теги: Київ вода Київводоканал аварія водопостачання
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