На Подолі через аварію без води залишились офіси, спортклуб і понад 20 будинків

Для забезпечення людей водою на місце направлена автоцистерна

Сьогодні, 22 лютого, вранці сталося пошкодження магістралі діаметром 300 мм по вул. Електриків, 21, в Подільському районі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Через аварію без водопостачання залишились:

23 житлових будинки по вул. Електриків (п’яти- та триповерхові),

офіси,

спортклуб «5 елемент».

Для ліквідації аварії необхідно розриття.

На місце направлена автоцистерна з водою.

Крім того, наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресою:

вул. Оранжерейна, 3.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Внаслідок аварії частину вилиці залило гарячою водою і подекуди утворилася крига. На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».

11 лютого на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» утворився провал дорожнього покриття.

15 лютого ввечері на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу». Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.