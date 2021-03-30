  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Сміття в Дніпро скидають через дощову каналізацію у Микільській Слобідці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скріншот з відео - Сміття в Дніпро скидають через дощову каналізацію у Микільській Слобідці
    Скріншот з відео

    Відповідне відео зʼявилося у мережі

    Відео тунелю, із якого в Дніпро виливається потік брудної води, розмістив на сторінці у TikTok користувач useruspehuser. Судячи з усього відео було знято поблизу одного із будівельних майданчиків на вулиці Маланюка.

    @useruspeh

    ##киев ##слободка ##русановка ##зеленский

    оригинальный звук - user2837590987355

    «Що зробили будівельники? Злив усіх фекалій у воду! Тепер пийте тут кияни водичку, купайтеся на пляжах. Здорово!» – іронізує автор відео.

    У коментарях кияни висловлюють припущення, що тонель є місцем виходу дощової каналізації, а брудні викиди з нього – результат викидання в каналізацію будівельного сміття із забудови поруч.

    Раніше компанія «Київводоканал» скаржилась на забудовників, що скидають скидають сміття у магістральний канал Бортницької станції аерації, що може призвести до блокування роботи каналу.

    Теги: сміття Київводоканал Киев річка Дніпро кияни TikTok
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies