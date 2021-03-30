Сміття в Дніпро скидають через дощову каналізацію у Микільській Слобідці

Відповідне відео зʼявилося у мережі

Відео тунелю, із якого в Дніпро виливається потік брудної води, розмістив на сторінці у TikTok користувач useruspehuser. Судячи з усього відео було знято поблизу одного із будівельних майданчиків на вулиці Маланюка.

«Що зробили будівельники? Злив усіх фекалій у воду! Тепер пийте тут кияни водичку, купайтеся на пляжах. Здорово!» – іронізує автор відео.

У коментарях кияни висловлюють припущення, що тонель є місцем виходу дощової каналізації, а брудні викиди з нього – результат викидання в каналізацію будівельного сміття із забудови поруч.

Раніше компанія «Київводоканал» скаржилась на забудовників, що скидають скидають сміття у магістральний канал Бортницької станції аерації, що може призвести до блокування роботи каналу.