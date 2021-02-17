Частина Києва залишилась без води через аварії (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 17 лютого, через аварії на мережі в Києві відсутнє водопостачання в будинках на шести вулицях. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв'язку з аварійною ситуацією (пошкодження водопровідної мережі Д-100) по пров. Ковальському, 12 водопостачання за цією адресою тимчасово відсутнє.
У зв'язку з пошкодженням водопровідної мережі Д-150 по вул. Владислава Заремби, 44 водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:
- вул. Владислава Заремби, 9/1 - 61;
- вул. Максима Рильського, 3/2 - 44/2;
- вул. Стрілкова, 1 - 5.
Крім того, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Миколи Краснова, 10, 12, 12А
- вул. Городня, 2, 4, 6, 8.
Як повідомлялося, 15 лютого ввечері на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу».
Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.
У ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».