Частина Києва залишилась без води через аварії (адреси)

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 17 лютого, через аварії на мережі в Києві відсутнє водопостачання в будинках на шести вулицях. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв'язку з аварійною ситуацією (пошкодження водопровідної мережі Д-100) по пров. Ковальському, 12 водопостачання за цією адресою тимчасово відсутнє.

У зв'язку з пошкодженням водопровідної мережі Д-150 по вул. Владислава Заремби, 44 водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:

вул. Владислава Заремби, 9/1 - 61;

вул. Максима Рильського, 3/2 - 44/2;

вул. Стрілкова, 1 - 5.

Крім того, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Миколи Краснова, 10, 12, 12А

вул. Городня, 2, 4, 6, 8.

Як повідомлялося, 15 лютого ввечері на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу».

Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.

У ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».