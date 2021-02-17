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    Частина Києва залишилась без води через аварії (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - Частина Києва залишилась без води через аварії (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 17 лютого, через аварії на мережі в Києві відсутнє водопостачання в будинках на шести вулицях. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, у зв'язку з аварійною ситуацією (пошкодження водопровідної мережі Д-100) по пров. Ковальському, 12 водопостачання за цією адресою тимчасово відсутнє.

    У зв'язку з пошкодженням водопровідної мережі Д-150 по вул. Владислава Заремби, 44 водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:

    • вул. Владислава Заремби, 9/1 - 61;
    • вул. Максима Рильського, 3/2 - 44/2;
    • вул. Стрілкова, 1 - 5.

    Крім того, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Миколи Краснова, 10, 12, 12А
    • вул. Городня, 2, 4, 6, 8.

    Як повідомлялося, 15 лютого ввечері на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу».

    Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.

    У ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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