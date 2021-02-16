Вулиця на Позняках перетворилась на річку (відео)

Через прорив трубопроводу дорогу залило водою

У понеділок, 15 лютого, ввечері на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу».

Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», на місце оперативно виїхала спецтехніка КП ШЕУ Дарницького району. Нині вулиця оброблена протиожеледними засобами.

Над ліквідацією пориву займається аварійна бригада «Київводоканалу».

Як повідомлялося, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.

На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».