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    Вулиця на Позняках перетворилась на річку (відео)

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    Дорожники обробили аварійну ділянку вулиці протиожеледними засобами - Вулиця на Позняках перетворилась на річку (відео)
    Дорожники обробили аварійну ділянку вулиці протиожеледними засобами
    Фото: скріншот відео

    Через прорив трубопроводу дорогу залило водою

    У понеділок, 15 лютого, ввечері на вул. Гмирі в Дарницьому районі Києва (масив Позняки) сталася аварія на інженерних мережах «Київводоканалу».

    Внаслідок пориву трубопроводу дорогу залило водою.

    Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», на місце оперативно виїхала спецтехніка КП ШЕУ Дарницького району. Нині вулиця оброблена протиожеледними засобами.

    Над ліквідацією пориву займається аварійна бригада «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.

    На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».

    Теги: Київ дороги вода Київводоканал аварія Київавтодор
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