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    Вулицю на Подолі залило окропом (фото, відео)

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    Частину вилиці залило гарячою водою, рух перекрито - Вулицю на Подолі залило окропом (фото, відео)
    Частину вилиці залило гарячою водою, рух перекрито
    Фото: Магнолія-ТВ

    Рух перекрито, комунальники працюють над ліквідацією аварії

    У ніч на понеділок, 15 лютого, на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.

    На місце події виїхала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго», повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Внаслідок аварії частину вилиці залило гарячою водою і подекуди утворилася крига. Рух був відразу перекритий, комунальники працюють над ліквідацією аварії.

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    Вулицю на Подолі залило окропом (фото, відео)
    Вулицю на Подолі залило окропом (фото, відео)
    Вулицю на Подолі залило окропом (фото, відео)
    Вулицю на Подолі залило окропом (фото, відео)

    Це вже не перша аварія у столиці за останні дні. Напередодні прорвало водопровід на вулиці Попудренка, 52. Внаслідок цього було обмежено рух трамваїв та автомобілів на вул. Гната Хоткевича і вул. Попудренка.

    На місці працювала техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирали лід. Ремонтом водопровідної мережі займається «Київводоканал».

    Теги: Київ ремонт аварія Київтеплоенерго
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