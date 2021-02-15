Вулицю на Подолі залило окропом (фото, відео)

Рух перекрито, комунальники працюють над ліквідацією аварії

У ніч на понеділок, 15 лютого, на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.

На місце події виїхала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго», повідомляє «Магнолія-ТВ».

Внаслідок аварії частину вилиці залило гарячою водою і подекуди утворилася крига. Рух був відразу перекритий, комунальники працюють над ліквідацією аварії.

Це вже не перша аварія у столиці за останні дні. Напередодні прорвало водопровід на вулиці Попудренка, 52. Внаслідок цього було обмежено рух трамваїв та автомобілів на вул. Гната Хоткевича і вул. Попудренка.

На місці працювала техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирали лід. Ремонтом водопровідної мережі займається «Київводоканал».